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'रेप पीड़ितों को भी जीने का हक', जौहर सीन पर सवाल उठाकर ट्रोल हुईं स्वरा, हेटर्स को कराया चुप

स्वरा भास्कर ने रेप पीड़ितों का जिक्र करते हुए दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत के जौहर वाले सीन पर बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ा. अब इतना ट्रोल होने के बाद, स्वरा ने पलटवार किया है.

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स्वारा ने दिया मुंह तोड़ जवाब (Photo: Screengrab/Instagram @reallyswara)
स्वारा ने दिया मुंह तोड़ जवाब (Photo: Screengrab/Instagram @reallyswara)

इंटरनेट पर एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का कमेंट सुर्खियां बटोर रहा है. दिल्ली में हुए एक इवेंट के दौरान उन्होंने साल 2018 में आई दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत पर बयान दिया था. इसमें उन्हें जौहर सीन से बड़ी तकलीफ हुई थी. स्वरा ने जौहर में जाने वाली महिलाओं की तुलना रेप सर्वाइवर से कर डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा. 

ट्रोलिंग पर स्वरा ने दिया जवाब

स्वरा भास्कर को अपने कमेंट्स के लिए तगड़ी आलोचनाओं के सामना करना पड़ा. कई यूजर्स ने उनकी समझदारी और ज्ञान पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल किया. कुछ लोगों ने तो उन्हें गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू की, जिसमें औरतें भी शामिल थीं. लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि अब स्वरा को सामने से पलटवार करने आना पड़ा. 

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एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रोल्स को जवाब दिया. स्वरा ने लिखा- ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग (महिलाएं भी शामिल) इस सामान्य सी बात से ट्रिगर हो रहे हैं कि रेप पीड़ितों को रेप के बाद भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है. 

X पर स्वरा ने अपने विवादित बयानों का लगातार बचाव भी किया है. उन्होंने लिखा कि ये देखकर हैरानी होती है कि कितनी महिलाएं और पुरुष इस बात से परेशान हैं कि रेप पीड़ितों को अपने साथ हुए इस भयानक अपराध के बाद भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है. इसके बाद एक और ट्वीट में स्वरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखा- ये सोच कि किसी महिला की इज्जत और पवित्रता उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, असल में ‘ऑनर किलिंग’ यानी सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या की जड़ है.

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'ये सोच बेहद पिछड़ी और डरावनी है. जब ऐसा पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होता है, तो हम इसे आसानी से गलत और बुरा समझ लेते हैं. लेकिन अगर इसी चीज को ‘भारतीय परंपरा’ का नाम दे दिया जाए, उस पर एक चमक-दमक वाली बॉलीवुड फिल्म बना दी जाए, तो देखिए कैसे पढ़े-लिखे लोग भी इसका बचाव करने के लिए सामने आ जाएंगे.'

क्या था स्वरा का बयान, जिसपर हुआ इतना बवाल?

स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के जौहर सीन पर कहा था कि उन्होंने फिल्म देखने के बाद, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को एक ओपन लेटर लिखा था. इसमें उन्होंने 800 महिलाओं के जौहर वाले सीन पर निशाना साधा था. इस सीन की तुलना एक्ट्रेस ने रेप पीड़ितों से की और फिर सवाल किए कि अगर कोई महिला रेप की शिकार हो जाए तो क्या उसकी जिंदगी खत्म समझी जानी चाहिए? अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान देना कितना सही है? क्या रेप होना महिला की जिंदगी का अंत है? 

बस उनके इन्हीं सवाल इंटरनेट पर लोगों को परेशान और नाराज कर गए, और वो ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. 

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