जडेजा OUT, यशस्वी भी गायब, 2027 वर्ल्ड कप के प्लान से BCCI ने बाहर किए दोनों खिलाड़ी?

टीम इंडिया ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान शन‍िवार को किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को शुरुआती तीन और आखिरी दो मुकाबलों के लिए अलग-अलग टीमें चुनी. इस फैसले के साथ ही रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल के वनडे वर्ल्ड कप खेलने की संभावनाओं पर सवाल उठने लगे हैं.

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सबसे चौंकाने वाला फैसला रवींद्र जडेजा को शुरुआती तीन वनडे के स्क्वॉड में जगह नहीं देना है. अनुभवी ऑलराउंडर पिछले कुछ महीनों से फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं. उनकी जगह बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका मिला है. अक्षर ने आखिरी वनडे जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. अब उनके पास टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका होगा.

🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN — BCCI (@BCCI) October 16, 2026

जडेजा को दोनों स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी दावेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि, इस सेलेक्शन से यह तय नहीं हो जाता कि वह वर्ल्ड कप की योजनाओं से पूरी तरह बाहर हो गए हैं.

यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं मिला मौका?

यशस्वी जायसवाल भी न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों स्क्वॉड से बाहर हैं. BCCI ने उनके सेलेक्ट ना होने की वजह नहीं बताई है. शुभमन गिल शुरुआती दो वनडे के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम छोड़ देंगे. ऐसे में यशस्वी के पास रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका हो सकता था, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली.

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विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को भी स्क्वॉड से बाहर रखा गया है. उनकी जगह ईशान किशन की वापसी हुई है. जुरेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती चार वनडे में खेलने का मौका नहीं मिला था. ईशान के अलावा श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह भी 2026 एशियन गेम्स के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में लौटे हैं.

पहले तीन मैचों के बाद होंगे बड़े बदलाव

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में बदलाव की वजह टेस्ट सीरीज की तैयारी भी है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज वनडे मुकाबले खत्म होने के महज चार दिन बाद शुरू होगी. इसी कारण टेस्ट टीम के नियमित खिलाड़ियों को तैयारी का समय देने के लिए दो अलग-अलग स्क्वॉड बनाए गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में पहले वनडे में खेलने वाले तेज गेंदबाज औकिब नबी को शुरुआती तीन मैचों के स्क्वॉड से बाहर किया गया है. उन्होंने उस मुकाबले में 84 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं लिया था. उनकी जगह अंशुल कंबोज को मौका मिला है. आखिरी दो वनडे के लिए यह व्यवस्था उलट जाएगी. कंबोज टेस्ट की तैयारी के लिए टीम छोड़ेंगे और आक‍िब वापसी नहीं आ जाएंगे.

पहले तीन वनडे के बाद शुभमन गिल, केएल राहुल, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से बाहर हो जाएंगे. चौथे और पांचवें वनडे के लिए तिलक वर्मा, औकिब नबी, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर टीम से जुड़ेंगे. कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर वनडे क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं.



पहले तीन वनडे के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आक‍िब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

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