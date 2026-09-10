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कप्तान ईशान किशन और युवा वैभव सूर्यवंशी हाथ में स्टंप लेकर डांस करते नजर आए, VIDEO

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतने के बाद ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. कप्तान ईशान किशन और युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी हाथ में स्टंप लेकर साथियों के साथ डांस करते नजर आए. दोनों का यह खास विक्ट्री सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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दलीप ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद ईशान किशन और वैभव का डांस हुआ वायरल (Photo:Screengrab/Jiohotstar)
दलीप ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद ईशान किशन और वैभव का डांस हुआ वायरल (Photo:Screengrab/Jiohotstar)

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतने के बाद ईस्ट जोन की टीम जश्न में डूब गई. चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर सेलिब्रेशन किया. इस दौरान टीम के कप्तान ईशान किशन और 15 साल के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी का खास अंदाज देखने को मिला.

ईस्ट जोन के खिलाड़ी हाथों में स्टंप लेकर मैदान पर नजर आए. इसी दौरान ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी भी स्टंप हाथ में लेकर डांस करते दिखाई दिए. दोनों खिलाड़ियों ने अपने टीममेट्स के साथ मिलकर जीत को सेलिब्रेट किया.

खिलाड़ियों के चेहरे पर खिताब जीतने की खुशी साफ नजर आ रही थी. ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी अपने नाम की. ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी के इस विक्ट्री सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. फैन्स दोनों खिलाड़ियों के इस मजेदार अंदाज पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: Duleep Trophy Winner: ईस्ट जोन ने रचा इतिहास, 13 साल बाद जीती दलीप ट्रॉफी, ईशान किशन ने जड़े 350 रन

ईस्ट जोन के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास रहा. कप्तान ईशान किशन ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल की पहली पारी में 334 गेंदों में 270 रनों की बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

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कुमार कुशाग्र ने भी 132 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. शिखर मोहन ने 85 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 44 रन बनाए. अभिमन्यु ईश्वरन ने 86 गेंदों में 72 ,अनुकूल रॉय ने 45 और मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने 40 रनों की पारी खेली.

ईस्ट जोन के 708 रनों के विशाल स्कोर के सामने साउथ जोन की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आई. कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को 336 रनों तक पहुंचाया और पहली पारी में ईस्ट जोन को 372 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई.

तिलक वर्मा के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 62 रन बनाए, जबकि चामा मिलिंद के बल्ले से 43 रन निकले. ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद शमी, मोहम्मद कौनेन कुरैशी और शिखर मोहन ने दो-दो विकेट लेकर साउथ जोन की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: 'वो इंडियन एजेंट हैं... ', पाकिस्तान के कोच पर राशिद लतीफ ने इशारों-इशारों में लगाए संगीन आरोप, IPL कनेक्शन को बताया वजह

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दूसरी पारी में ईस्ट जोन ने 7 विकेट के नुकसान पर 388 रन बना डाले. दूसरी पारी में भी ईशान किशन ने 80 रनों की पारी खेली. फाइनल में ईशान किशन ने 350 रन बनाए.

वहीं, मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने शानदार 190 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाए. अनुकूल रॉय ने भी 64 रनों की पारी खेली, जबकि शिखर मोहन ने अर्धशतक जड़कर टीम के स्कोर को और मजबूत किया.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त ने ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब दिला दिया. उनकी इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला.

इस पूरे टूर्नामेंट में ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 409 रन बनाए. साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा को दलीप ट्रॉफी 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब मिला. तिलक ने 2 मैच की 3 पारियों में 266 रन बनाए.

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महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के दौरान लगातार चर्चा में रहे हैं. अब फाइनल जीतने के बाद उनका यह अंदाज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 में 192 रन बनाए हैं.

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बल्लेबाजी करते हुए वैभव की साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा से भी नोंक झोक देखने को मिली थी. वहीं वेभव का सही समय पर DRS लेने के फैसलों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी.

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