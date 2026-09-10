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चमत्कार पर चमत्कार कर रही हनुमान अंश! 200 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार; प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद या कहानी का कमाल?

‘हनुमान अंश’ ने 34वें दिन 10.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की इंडिया नेट कमाई 153.13 करोड़ और ग्रॉस 180.95 करोड़ पहुंच गई है. अब 11 सितंबर की ओवरसीज रिलीज के साथ 200 करोड़ की उम्मीद बढ़ गई है.

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200 करोड़ कमाने की ओर हनुमान अंश (Photo: Screengrab)
200 करोड़ कमाने की ओर हनुमान अंश (Photo: Screengrab)

‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर वो खेल कर दिया है, जिसकी शायद शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जिस फिल्म की शुरुआत महज 10 लाख से हुई थी, वही अब 34वें दिन भी सिनेमाघरों में ऐसी दहाड़ रही है कि बड़े-बड़े बजट वाले फिल्मों के मेकर्स भी आंकड़े देखकर माथा पकड़ लें. बुधवार यानी 34वें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ नेट कमा डाले. यानी एक दिन पहले के 10.75 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 4.7 फीसदी की गिरावट.

और सबसे दिलचस्प बात? फिल्म की इंडिया नेट कमाई 153.13 करोड़ पहुंच गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस 180.95 करोड़ हो चुका है. अब 200 करोड़ का आंकड़ा दूर जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं लगता.

34वें दिन भी 10 करोड़ से ज्यादा, आखिर रुक क्यों नहीं रही फिल्म?

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सोचिए, कोई फिल्म थिएटर में 34 दिन बिता चुकी हो और पांचवें हफ्ते में भी सोमवार से बुधवार तक लगातार करीब 10 करोड़ रोज कमा रही हो. यही कारनामा ‘हनुमान अंश’ कर रही है.

34वें दिन फिल्म ने 7,810 शोज के जरिए 10.25 करोड़ नेट कमाए और ऑक्यूपेंसी करीब 35 फीसदी रही. मंगलवार को 10.75 करोड़ और सोमवार को 10 करोड़ आए थे. यानी वीकडेज में भी फिल्म की पकड़ अभी ढीली नहीं पड़ी है.

पांचवें हफ्ते का हाल तो और भी दिलचस्प है-

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5वें शुक्रवार: 10 करोड़
5वें शनिवार: 16.50 करोड़
5वें रविवार: 22.75 करोड़
5वें सोमवार: 10 करोड़
5वें मंगलवार: 10.75 करोड़
5वें बुधवार: 10.25 करोड़

यानी पांचवें हफ्ते में ही फिल्म 61 करोड़ जोड़ चुकी है. अब आप समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ किसी एक दिन के उछाल का नहीं है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग ही लय पकड़ ली है.

2 करोड़ के आसपास की फिल्म और 180 करोड़ का कारोबार!

‘हनुमान अंश’ की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ इसकी कमाई नहीं, बल्कि इसका कम बजट से ब्लॉकबस्टर तक का सफर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 2 करोड़ के आसपास बताया गया है. इसके मुकाबले लगभग 181 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन बेहद बड़ा फर्क दिखाता है. बॉलीवुड में जहां करोड़ों रुपये प्रमोशन और स्टार फीस में उड़ जाते हैं, वहीं ‘हनुमान अंश’ ने कंटेंट, आस्था और माउथ पब्लिसिटी के सहारे ऐसा खेल खेला कि फिल्म की कमाई थमने का नाम ही नहीं ले रही.

34वें दिन गिरावट के बावजूद ₹200 करोड़ की ओर ‘हनुमान अंश’! प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद या कहानी का कमाल?

यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि ‘हनुमान अंश’ ने शुरुआत में कोई धमाका नहीं किया था. फिल्म ने पहले दिन महज 10 लाख कमाए थे. शुरुआती दिनों में कमाई बेहद धीमी रही, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों की जुबान पर फिल्म का नाम चढ़ने लगा. फिर सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ी और फिल्म ने ऐसा पलटवार किया कि अब इसे सरप्राइज ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है.

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पहले जहां लोग पूछ रहे थे- ये फिल्म चलेगी भी? और वहीं अब सवाल है- 200 करोड़ कब पहुंचेगी? यही तो बॉक्स ऑफिस का असली मसाला है.

प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद भी चर्चा में क्यों?

अब आते हैं उस सवाल पर, जिसने इस फिल्म की कहानी को सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहने दिया. फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर ने फिल्म बनाने से पहले प्रेमानंद महाराज से मार्गदर्शन लिया था. फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अनुप्रिया ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात और उनसे मिले आशीर्वाद का जिक्र किया है.

लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी है. प्रेमानंद महाराज ने मेकर्स को सलाह दी थी कि संत के जीवन को फिल्मी लोकप्रियता के लिए तोड़-मरोड़कर पेश न किया जाए और बिना पुष्टि की बातें जोड़ने से बचा जाए. यानी कहानी में मसाला डालने से ज्यादा जोर ईमानदारी और श्रद्धा पर था.

अब फिल्म का प्रदर्शन देखकर फैंस के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नीम करोली बाबा की कहानी, फिल्म की नीयत और मिले आध्यात्मिक आशीर्वाद ने इस सफर को खास बना दिया? इसका जवाब आस्था रखने वाला दर्शक अपने हिसाब से देगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जरूर अपनी कहानी सुना रहे हैं.

‘हनुमान अंश’ की असली ताकत क्या है?

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फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है. कहानी एक ऐसे युवा साधक की यात्रा दिखाती है, जो भगवान राम की तलाश में निकलता है और आगे चलकर नीम करोली बाबा के रूप में अपनी आध्यात्मिक पहचान बनाता है.

फिल्म को किसी बड़े सुपरस्टार का सहारा नहीं मिला. इसके बावजूद लोगों के बीच चर्चा बढ़ती गई. यही वजह है कि इसकी सफलता को माउथ पब्लिसिटी से भी जोड़ा जा रहा है. और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा गेमचेंजर बना- जिसने देखा, उसने दूसरे को बताया. फिर दूसरे ने देखा… और बात फैलती चली गई.

11 सितंबर को विदेशों में खुलेगी फिल्म, अब असली खेल बाकी!

भारत में 34 दिनों तक धुआंधार कमाई करने के बाद अब ‘हनुमान अंश’ की नजर ओवरसीज मार्केट पर है. फिल्म 11 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली है.

भारत में इंडिया ग्रॉस करीब 180.95 करोड़ पर पहुंच चुका है. अब अगर फिल्म घरेलू सिनेमाघरों में कुछ और दिन मजबूत बनी रहती है और ओवरसीज से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो इसका कुल ग्लोबल आंकड़ा और तेजी से ऊपर जा सकता है.

हालांकि एक बात साफ समझना जरूरी है- 200 करोड़ इंडिया ग्रॉस और 200 करोड़ इंडिया नेट दो अलग-अलग माइलस्टोन हैं. अभी 200 करोड़ का आंकड़ा ग्रॉस के हिसाब से ज्यादा करीब है. नेट कलेक्शन 153.13 करोड़ है. इसलिए 200 करोड़ क्लब की बात करते समय किस आंकड़े की बात हो रही है, यह साफ रखना जरूरी है.

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क्या ‘हनुमान अंश’ 200 करोड़ पार करेगी?

फिलहाल गणित फिल्म के पक्ष में है. 180.95 करोड़ इंडिया ग्रॉस से 200 करोड़ तक पहुंचने के लिए करीब 19.05 करोड़ और चाहिए. पांचवें हफ्ते में भी फिल्म के रोजाना 10 करोड़ के आसपास कमाने को देखते हुए यह आंकड़ा पहुंच से बाहर नहीं दिखता. लेकिन बॉक्स ऑफिस में आखिरी फैसला हमेशा दर्शक करते हैं.

अगर वीकडेज में फिल्म की पकड़ बनी रहती है और ओवरसीज रिलीज से भी फायदा मिलता है, तो ‘हनुमान अंश’ का अगला बड़ा पड़ाव 200 करोड़ ही दिखाई दे रहा है. और सबसे मजेदार बात यही है, जिस फिल्म को शुरुआती दिनों में देखकर शायद किसी ने इतना बड़ा तूफान आने की उम्मीद नहीं की थी, वही अब बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े नामों को पीछे छोड़ने की कहानी लिख रही है.

इसे चमत्कार कहिए, आस्था का असर कहिए, माउथ पब्लिसिटी कहिए या दमदार कहानी का कमाल- ‘हनुमान अंश’ ने फिलहाल बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल ही पलट दिया है.

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