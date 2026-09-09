‘मर्द कंट्रोल करने लगते हैं’, डेटिंग-शादी से दूर मनोज तिवारी की बेटी, हुई नफरत? बोली- टाइम वेस्ट है

बिग बॉस 20 में बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी की पहली पत्नी से बेटी रीति तिवारी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में वो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रही हैं. हाल ही में रीति ने टीवी एक्ट्रेस कनिका मान से शादी और डेटिंग पर बात की और खुलासा किया कि वो सिंगल हैं. किसी को डेट भी नहीं कर रही हैं.

और पढ़ें

क्यों सिंगल हैं रीति?

25 साल की रीति ने अपना ओपिनियन शेयर करते हुए कहा कि वो सिंगल रहना ही पसंद करती हैं, अपने फैसलों और जिंदगी में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं, क्योंकि मर्द कंट्रोल करने लगते हैं. अभी उन्हें अपनी लाइफ बनानी है.

कनिका को अपनी बात समझाते हुए रीति तिवारी ने बताया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. पूछने पर कि क्यों बॉयफ्रेंड नहीं है? वो कहती हैं- थोड़ा टाइम वेस्ट टाइप लगता है. क्योंकि जब आप एक स्ट्रॉन्ग-इंडीपेंडेंट वुमन हो तो एक खास तरह का आदमी ही आपको समझ सकता है. आपके साथ रह पाता है. मेरे लाइफ में जो भी लोग अब तक आए हैं, उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता.

रीति ने आगे कनिका की सक्सेफुल लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि-जैसे आप तो अपनी जिंदगी में एक अच्छी जगह पर हो, लेकिन मैंने अभी शुरू ही किया है. इस पॉइंट पर मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं सौंप सकती.

Advertisement

रीति ने आगे कहा कि मैं जानती हूं और मानती भी हूं कि बहुत सी महिलाएं होंगी जो शादी करके खुश रहती हैं, उन्हें अच्छा पति मिला होगा, उनके सपने वैसे होंगे. लेकिन मेरे सपने वैसे नहीं हैं. रीति ने बताया कि वो किसी डेट भी नहीं कर रही हैं.

रीति मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं. उन्हें प्रतिमा पांडे के नाम से भी जाना जाता है. मनोज ने रानी से साल 1999 में शादी की थी. कपल की शादी लगभग 11 से 12 साल चली. दोनों ने 2012 में तलाक लेकर अलग होने का फैसला किया. मनोज ने 2020 में बेटी रीति के ही कहने पर दूसरी शादी सुरभि से की थी.

---- समाप्त ----