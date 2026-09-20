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'वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी पर दांव लगाना ही होगा', वेस्टइंडीज के खिलाफ मिलेंगे कई सवाल के जवाब, दिग्गज को भरोसा

इरफान पठान ने यश्स्वी जायसवाल को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल का नाम टीम में शामिल हैं. लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिल पाता है या नहीं?

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जायसवाल पर फैन्स की नजरें. (PHOTO: PTI)
जायसवाल पर फैन्स की नजरें. (PHOTO: PTI)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका मिलने वाला है. 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और जाने-माने कमेंटेटर इरफान पठान का मानना है कि यह सीरीज 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भारतीय टीम के लिए एक वरदान की तरह है.

इरफान पठान का कहना है कि एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज सीरीज एक साथ होने की वजह से भारत को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का सबसे बेहतरीन मौका मिला है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जायसवाल को लेकर दिग्गज की बड़ी सलाह

इरफान पठान ने खास तौर पर युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल का जिक्र करते हुए कहा कि टीम मैनजमेंट को उन्हें प्लेइंग-11 में लगातार मौके देने चाहिए. पठान के मुताबिक जायसवाल टीम में बैकअप ओपनर की भूमिका में हैं और 2027 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले बैकअप ओपनर के पास अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव होना बहुत जरूरी है.

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उन्होंने सलाह दी कि चाहे टीम को बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना पड़े या खिलाड़ियों की अदला-बदली करना पड़े, लेकिन जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने चाहिए.

नमन धीर के ऑलराउंडर बनने पर नजरें

इसके अलावा इरफान पठान ने पहली बार वनडे टीम में चुने गए नमन धीर की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि नमन के पास टॉप और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की बेहतरीन काबिलियत है. इसके साथ ही वह अच्छी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं.

वॉशिंगटन सुंदर के एशियन गेम्स में होने और रियान पराग के चोटिल होने के कारण भारतीय वनडे सेटअप में एक ऐसे बल्लेबाज की कमी थी जो गेंदबाजी भी कर सके. पठान ने कहा कि नमन धीर में यह हुनर है और वे यह देखने के लिए काफी उत्सुक हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नमन अपनी गेंदबाजी से कितना प्रभावित कर पाते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

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