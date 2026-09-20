scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन पर तीखे हमले करने वाले ट्रंप के सुर क्यों बदले? शी जिनपिंग बने खास दोस्त

डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग की मेजबानी करेंगे और उनसे व्यापार, टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत करेंगे. यह उस ट्रंप से बिल्कुल अलग है, जिन्होंने कभी चीन को अमेरिका की आर्थिक गिरावट के लिए मुख्य विलेन बताया था.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं. (File Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं. (File Photo: Reuters)

एक समय ऐसा था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते समय चीन का जिक्र किए बिना रह ही नहीं पाते थे. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और अपने पहले कार्यकाल के दौरान अक्सर वे चीन पर जोरदार हमले करते थे. उन्होंने नौकरियां छीनने, कारखाने बंद करवाने और मध्यम वर्ग को कमजोर करने के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन समय के साथ उनका नजरिया काफी बदल गया. 

अब, अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें उनका शानदार स्वागत और स्टेट डिनर शामिल है, जो आम तौर पर अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों के लिए ही आयोजित किए जाते हैं.

शी जिनपिंग गुरुवार को एक अहम दौरे पर वाशिंगटन पहुंचेंगे. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होने की उम्मीद है. हालांकि, सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि वे किस बारे में बात करेंगे, बल्कि यह है कि ट्रंप जिनपिंग के बारे में किस तरह बात कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
चीन से AI मुकाबले के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी 'AI फोर्स'
Ajit Doval speaks at IIT Roorkee convocation.
जब चीन ने डोभाल के एजेंटों को पकड़ लिया, NSA ने सुनाया पुराना किस्सा
Gold Rate New Target
Gold पर बड़ा टारगेट... हो जाएं तैयार, अगले साल यहां पहुंचेगा भाव!
xi Jinping
जिनपिंग की US यात्रा से पहले ट्रंप चीन की जासूसी पर बोले
US Warship
AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! हमले की तैयारी में थी US आर्मी

ट्रंप ने इस महीने कहा, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं और वे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं. बता दें, यह उस ट्रंप से बिल्कुल अलग है जिन्होंने कभी चीन को अमेरिका की आर्थिक गिरावट का मुख्य विलेन बताया था.

Advertisement

2025 में सत्ता में लौटने पर ट्रंप का पहला रुख टकराव वाला था. उन्होंने टैरिफ लगाए, उन्होंने और टैरिफ लगाने की धमकी भी दी. उनके प्रशासन ने चीनी टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां कड़ी कर दीं और बीजिंग को अपना आर्थिक व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की.

इसके जवाब में चीन ने अपने सबसे बड़े हथियार क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को स्पष्ट जीत नहीं मिली.

इस बीच इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एडवाइजर माइकल कोवरिग ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति अपना नजरिया काफ़ी बदल लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ और निर्यात पाबंदियां लगाने की उनकी शुरुआती कोशिश नाकाम रही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इटली में PM मेलोनी का बड़ा फैसला: क्लासरूम में अब खुलेगा हर छात्र का चेहरा |
    8 मौतों के बाद जागी व्यवस्था! मां बगलामुखी मंदिर में रात 8 बजे के बाद हवन पर रोक, आदेश जारी |
    Homemade Tikka Masala Powder: बाजार से खरीदना छोड़िए, घर पर बनाएं टिक्का मसाला पाउडर, पनीर से चिकन तक का स्वाद होगा लाजवाब |
    पाकिस्तान: इमरान खान के इलाज पर बवाल, PTI करेगी 27 सितंबर को प्रदर्शन |
    सहारनपुर में नकली नोटों की साजिश पर NIA का शिकंजा, 2 और आरोपी गिरफ्तार |
    दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, एक हफ्ते में 13 हजार से ज्यादा चालान |
    यहां कदम रखते ही हो जाती है मौत, ये है धरती की सबसे खतरनाक जगह |
    तमन्ना भाटिया के बाद अब शरवरी वाघ ने की छठी मैया की पूजा, माथे पर दिखा लंबा सिंदूर |
    VIDEO: चाकू-लाठी से हमला, आभूषण और कैश छीने... किन्नरों के दो गुटों में खूनी संघर्ष |
    Parivartini Ekadashi 2026: 21 या 22 सितंबर, कब करवट बदलेंगे विष्णु? जानें परिवर्तिनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त
    Advertisement