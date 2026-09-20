नवी मुंबई के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

महाराष्ट्र के नवी मुंबई के दिघा इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर टेंडर्स के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

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गोदाम में फर्नीचर का सामान रखा होने की वजह से आग तेजी से फैलने की आशंका है. इसी कारण दमकल की कई गाड़ियां मौके पर लगाई गई हैं. फिलहाल सबसे बड़ा काम आग की लपटों को नियंत्रित करना है, ताकि यह आसपास के हिस्सों तक न पहुंचे.

आग की घटना दिघा इलाके में हुई है. फर्नीचर गोदाम में लपटें उठने के बाद वहां दमकल की टीमों की आवाजाही बढ़ गई. मौके पर पहुंची टीमें आग बुझाने के काम में जुटी हैं. फायर टेंडर्स को अलग-अलग जगहों पर लगाया गया है, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके. दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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