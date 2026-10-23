' गौतम गंभीर को घेरना फैशन बन गया है...', इरफान पठान ने कसा तीखा तंज, बोले- व्यूज के चक्कर में सच भूल गए लोग

टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर के समर्थन में इरफान पठान उतर आए हैं . क्राइस्टचर्च टी20 में बैटिंग ऑर्डर को लेकर उठे सवालों के बीच पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने आलोचकों पर तीखा निशाना साधा है.

और पढ़ें

उन्होंने कहा कि पूरी कहानी जाने बिना किसी पर सवाल उठाना सही नहीं है. सोशल मीडिया पर व्यूज और नंबर्स के चक्कर में लोग सच को नजरअंदाज कर रहे हैं.

दरअसल, पहले टी20 मैच में ईशान किशन को निगल (Niggle) था. इसी वजह से उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे उतरना पड़ा.

इसके बावजूद सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को निशाने पर लिया जाने लगा. बैटिंग ऑर्डर में बदलाव को लेकर सवाल उठे, लेकिन इसके पीछे की वजह पर ध्यान नहीं दिया गया.

So, Ishan Kishan had a niggle during the first T20, which is why he batted lower down the order. But everyone was quick to go after @GautamGambhir for changing the batting order. Criticising him has become everyone’s favourite timepass these days. Please, please wait a bit before passing judgment. Don’t jump to conclusions without knowing the full story. And this applies to everything in life. In the rush to get “views” and “numbers” on social media, you might end up hurting someone without even knowing the full story. Think before you judge. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 23, 2026



इरफान पठान ने इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईशान किशन को निगल था, तो उन्हें खेलने का क्या मतलब? उनका तंज उन लोगों पर था, जो पूरी बात जाने बिना गंभीर को घेरने लगते हैं. पठान के मुताबिक, गंभीर को निशाना बनाना लोगों का पसंदीदा टाइमपास बन गया है. उन्होंने अपील की कि पहले पूरी कहानी जाननी चाहिए और उसके बाद ही कोई राय बनानी चाहिए.

Advertisement

पठान ने इस मुद्दे को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कहा कि जिंदगी में भी बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में फैसला सुनाने की आदत बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर व्यूज और नंबर्स के चक्कर में लोग सच जाने बिना दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं.

इरफान का संदेश साफ है- किसी की आलोचना करने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है. खासकर क्रिकेट जैसे खेल में, जहां किसी फैसले के पीछे की वजह जाने बिना सिर्फ नतीजे के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं है.





---- समाप्त ----