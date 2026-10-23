scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

' गौतम गंभीर को घेरना फैशन बन गया है...', इरफान पठान ने कसा तीखा तंज, बोले- व्यूज के चक्कर में सच भूल गए लोग

गौतम गंभीर की आलोचना को लेकर इरफान पठान ने तीखा तंज कसा है. पहले टी20 मैच में ईशान किशन को निगल (Niggle) होने के कारण नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी थी. इसके बावजूद गंभीर पर सवाल उठाए गए. पठान ने कहा कि लोगों को पूरी कहानी जाने बिना फैसला नहीं सुनाना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए सच को नजरअंदाज करने की आदत पर भी निशाना साधा.

Advertisement
X
गौतम गंभीर पर सवाल उठाने वालों को इरफान पठान का जवाब (Photo: ITG)
गौतम गंभीर पर सवाल उठाने वालों को इरफान पठान का जवाब (Photo: ITG)

टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर के समर्थन में इरफान पठान उतर आए हैं . क्राइस्टचर्च टी20 में बैटिंग ऑर्डर को लेकर उठे सवालों के बीच पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने आलोचकों पर तीखा निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि पूरी कहानी जाने बिना किसी पर सवाल उठाना सही नहीं है. सोशल मीडिया पर व्यूज और नंबर्स के चक्कर में लोग सच को नजरअंदाज कर रहे हैं.

दरअसल, पहले टी20 मैच में ईशान किशन को निगल (Niggle) था. इसी वजह से उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे उतरना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव को कब तक बिठाएंगे गंभीर... रणजी खेलने बिहार ही क्यों नहीं भेज देते?
Vaibhav Sooryavanshi Team India
वैभव को प्लेइंग-11 के लिए क्यों करना होगा इंतजार?
Dussehra 2026
बुराई पर अच्छाई की जीत हो...सचिन-गंभीर ने दी विजयादशमी की बधाई
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव के लिए सिर्फ रन बनाना काफी नहीं, अब इस इम्तिहान से गुजरना होगा!
Vaibhav Suryavanshi
भारत-इंडीज मैच से पहले वैभव की स्टोरी ने बढ़ाई चर्चा

इसके बावजूद सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को निशाने पर लिया जाने लगा. बैटिंग ऑर्डर में बदलाव को लेकर सवाल उठे, लेकिन इसके पीछे की वजह पर ध्यान नहीं दिया गया.


इरफान पठान ने इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईशान किशन को निगल था, तो उन्हें खेलने का क्या मतलब? उनका तंज उन लोगों पर था, जो पूरी बात जाने बिना गंभीर को घेरने लगते हैं. पठान के मुताबिक, गंभीर को निशाना बनाना लोगों का पसंदीदा टाइमपास बन गया है. उन्होंने अपील की कि पहले पूरी कहानी जाननी चाहिए और उसके बाद ही कोई राय बनानी चाहिए.

Advertisement

पठान ने इस मुद्दे को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कहा कि जिंदगी में भी बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में फैसला सुनाने की आदत बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर व्यूज और नंबर्स के चक्कर में लोग सच जाने बिना दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं.

इरफान का संदेश साफ है- किसी की आलोचना करने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है. खासकर क्रिकेट जैसे खेल में, जहां किसी फैसले के पीछे की वजह जाने बिना सिर्फ नतीजे के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PHOTOS: स्कॉर्पियो से कैदी वाहन और महंगे होटलों से जेल के खाने तक... मॉडल श्रद्धा दुबे का डाउनफॉल! |
    बटर चिकन स्टफ्ड इडली वायरल... लोग बोले - इसे 20 साल की जेल हो |
    मॉर्निंग वॉक पर निकले 25 साल के युवक को मर्सिडीज ने कुचला, मौत के बाद भागा चालक, कार पर लगा था विधानसभा सदस्य का स्टिकर |
    Rajasthan में सरपंच पद के लिए आमने-सामने आईं दो सगी बहनें |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: 3 आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी, आरे कॉलोनी में प्रैक्टिस की जांच |
    Bihar: बाइक पर पिस्टल और कारतूस लेकर निकले दो युवक, पुलिस ने बीच सड़क दबोचा |
    1-1 रुपए के सिक्कों से भरा थैला लेकर नॉमिनेशन भरने पहुंचा शख्स, देखें VIDEO |
    Daler Mehndi Health Update: कॉन्सर्ट विवाद के बीच दलेर मेहंदी के बेटे ने बताया पापा का हाल, दी हेल्थ अपडेट |
    फैक्ट चेक: दलेर मेहंदी से विवाद के बाद मंत्री सुबोध को महिलाओं ने सुनाई खरी-खोटी?  नहीं, पुराना है ये वीडियो |
    पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- भतीजा अलीगढ़ में था ही नहीं, पुलिस ने ऑडी से उतरते हुए वीडियो दिखाकर किया गिरफ्तार
    Advertisement