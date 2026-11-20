राजस्थान के ग्रामीण संग्राम यानी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज करते हुए जोरदार वापसी की है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका लगा है. जिला परिषद और पंचायत समिति, दोनों ही चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की है.

और पढ़ें

पंचायत चुनावों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी (BAP) जैसे छोटे दलों ने भी दमदार प्रदर्शन कर सियासी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों के इलाकों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है.

गांव का जनादेश: बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के करीब दो करोड़ 48 लाख मतदाताओं ने अपने जनादेश से बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही इलाकों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा जैसे बड़े जिलों में कांग्रेस ने जिला प्रमुख की सीट पर शानदार कमबैक किया है.

अजमेर की सीट बीजेपी के खाते में गई है जबकि उदयपुर में पार्टी किसी तरह बाल-बाल बची है. इसके अलावा चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद और जालौर जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की है, जो सीएम भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

Advertisement

राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस का दबदबा

राजस्थान के 37 जिलों के 475 जिला परिषद सदस्यों और 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए हैं. वहीं, चार जिलों के परिणाम फिलहाल होल्ड पर रखे गए हैं, जिन्हें दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों के नतीजों के साथ जारी किया जाएगा.

जिला परिषद की 37 सीटों में से कांग्रेस ने 25, बीजेपी ने 8 और निर्दलीय/अन्य ने 3 सीटों पर बढ़त हासिल की है. पिछली बार राजस्थान में 29 जिला परिषदों के चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी ने 16 और कांग्रेस ने 10 पर कब्जा जमाया था. इस तरह कांग्रेस ने दमदारी के साथ वापसी की है और बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी है.

पंचायत समिति की कुल 419 सीटों में कांग्रेस ने 213, बीजेपी ने 85 और निर्दलीयों ने 56 पंचायत समितियों में जीत का परचम लहराया है.

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को पंचायत राज चुनावों में भारी जीत दिलाकर भाजपा सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन भाजपा ने गुंडागर्दी के दम पर जनादेश को हड़पने का काम किया। हम लगातार यह बात कह रहे थे कि गांवों में भाजपा के खिलाफ़ माहौल है। किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्ग भाजपा सरकार की उपेक्षा और वादाखिलाफ़ी से परेशान हैं। गांवों की समस्याओं को नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ा है। मुख्यमंत्री जी इस जनभावना को भांप नहीं पाए और पूरी भाजपा सत्ता के मद में चूर रही। आज ग्रामीण मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए इसका जवाब दिया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई चिरंजीवी योजना सहित जनकल्याणकारी योजनाएं आज भी लोगों को याद आती हैं। सामाजिक सुरक्षा, किसानों को संबल, महिलाओं के लिए योजनाएं और आमजन को राहत देने वाले फैसलों ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया था। ग्रामीण जनता ने इन योजनाओं और उस शासनकाल की संवेदनशीलता को याद रखा है। यह जीत कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की नीतियों पर जनता की मुहर है। इस शानदार जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, समस्त नेताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कांग्रेस को समर्थन देने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से आभार। यह जीत ग्रामीण जनता के विश्वास और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2026

यूजीसी के मुद्दे ने बिगाड़ा बीजेपी गणित

सियासी जानकारों के मुताबिक, पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने अपने कोर वोट बैंक एससी, जाट, गुर्जर और मीणा समुदाय के साथ-साथ बीजेपी के परंपरागत माने जाने वाले राजपूत वोट बैंक में भी बड़ी सेंध लगाई है. कांग्रेस की इसी सोशल इंजीनियरिंग ने उसे जबरदस्त तरीके से जीत दिलाई है.

Advertisement

वहीं, पंचायत चुनावों के बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की यूजीसी (UGC) विरोधी रैली का असर भी ग्रामीण नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिला है. साथ ही, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के नेतृत्व वाले दलों ने भी ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

सीएम से लेकर मंत्री तक नहीं बचा सके गढ़

राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों का सबसे चौंकाने वाला पहलू बीजेपी के बड़े चेहरों के क्षेत्रों में पार्टी की हार रही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की पंचायत समिति में आरएलपी ने जीत दर्ज की है, जबकि उनके गृह जिले भरतपुर के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और भूपेंद्र यादव के अलवर में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है. इन तीनों ही इलाकों में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया है.

राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का पूरा परिवार चुनाव हार गया है. उनकी पत्नी और दोनों बेटों को चुनाव में करारी मात मिली है. वहीं, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा की पंचायत समिति में बीजेपी महज एक सीट पर सिमट कर रह गई.

Advertisement

मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को अपने क्षेत्र में झटका लगा. लोहावट पंचायत समिति में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है. कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं तो आरएलपी ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है. बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के इलाके में पंचायत समिति में बीजेपी को मात खानी पड़ी है.

डोटासरा-पायलट के गढ़ में कांग्रेस का दबदबा

राजस्थान पंचायत चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज अपने गढ़ नहीं बचा पाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपने-अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत जीत दिलाई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र सीकर और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रभाव वाले टोंक जिले में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी खेमे को चारों खाने चित कर दिया है.

---- समाप्त ----