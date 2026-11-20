दार्जिलिंग जिले के सिटोंग में हनीमून के दौरान बारबेक्यू की आग से गंभीर रूप से झुलसी नवविवाहिता निकिता साहा की मौत हो गई. वह करीब दो महीने तक जिंदगी और मौत से जूझती रही. गुरुवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस हादसे ने नवविवाहित जोड़े की खुशियों को मातम में बदल दिया. घटना 13 सितंबर को सिटोंग के एक निजी होमस्टे में हुई थी, जहां बारबेक्यू करते समय अचानक आग निकिता के शरीर तक पहुंच गई थी.

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निकिता अपने पति समीर दास के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए पहुंची थीं. समीर दास चोपड़ा के रहने वाले हैं और दोनों की शादी करीब दो महीने पहले ही हुई थी. शादी के बाद घूमने निकले इस जोड़े ने दार्जिलिंग जिले के सिटोंग स्थित एक निजी रिसॉर्ट में ठहरने का इंतजाम किया था. वहां शाम के समय दोनों बारबेक्यू कर रहे थे, तभी अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते निकिता के कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस गईं.

हादसे के बाद होमस्टे के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की. आनन-फानन में घायल निकिता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. शुरुआत में उन्हें सिलीगुड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. हालांकि, उनकी हालत गंभीर होने के चलते बाद में उन्हें कोलकाता शिफ्ट किया गया. पिछले कुछ दिनों में उनकी हालत और बिगड़ गई थी, जिसके बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई.

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इस हादसे के बाद होमस्टे में बारबेक्यू के दौरान आग जलाने की व्यवस्था, ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पर्यटक स्थलों पर निजी रिसॉर्ट और होमस्टे में बारबेक्यू जैसी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा इंतजाम कितने जरूरी हैं, यह घटना एक बार फिर सामने लेकर आई है.

आग बुझाने के उपकरण, सुरक्षित दूरी पर ज्वलनशील सामग्री रखने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मौजूदगी जैसे इंतजाम हादसों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

निकिता के पति समीर ने होमस्टे प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि बारबेक्यू ग्रिल के पास तेल का ड्रम रखा हुआ था और आग में ज्वलनशील तेल डाले जाने के बाद आग भड़क गई, जिसकी चपेट में उनकी पत्नी आ गईं. हालांकि, होमस्टे के मालिक ने इन आरोपों से इनकार किया है.

मालिक का कहना है कि आग में किसी अज्ञात व्यक्ति ने तरल पदार्थ डाला था, जो होमस्टे का कर्मचारी नहीं था. घटना को लेकर दोनों पक्षों के दावों में विरोधाभास है.

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