करियर की शुरुआत समंदर में मर्चेंट नेवी ऑफिसर के तौर पर करना, फिर कारोबार, आईआईएम अहमदाबाद, लॉ स्कूल, वर्ल्ड बैंक और अंततः डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में शीर्ष भूमिका निभाना, यह सफर किसी तय स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि बदलते मौकों को समझने और खुद को ढालने से बना है. आजतक मास्टरक्लास के 'कैशलेस दुनिया, मालामाल करियर' सत्र में PayU के COO मोहित गोपाल ने युवाओं के साथ अपने अनुभवों और करियर की बदलती दिशा पर विस्तार से बात की.

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सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा कि करियर का कोई एक तय रास्ता नहीं होता, लेकिन हर पड़ाव पर सीखने की ललक और अगले कदम के लिए तैयार रहना जरूरी है.

समुंदर से फिनटेक तक: अनप्लान्ड सफर के बड़े सबक

मोहित गोपाल ने बताया कि स्कूल के बाद मर्चेंट नेवी में कदम रखने से उन्हें दुनिया देखने का मौका मिला और शुरुआती करियर में ही जिम्मेदारी व टीमवर्क का बड़ा सबक मिला. जहाज पर काम करते हुए उन्होंने सीखा कि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की भूमिका अहम होती है और बाहरी परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं.

बाद में परिवार के प्रोत्साहन के साथ उन्होंने कैट (CAT) देकर आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की, वर्ल्ड बैंक और आईएफसी के साथ काम किया, सह-संस्थापक के रूप में कंसल्टेंसी फर्म चलाई और फिर 2019 में PayU से जुड़े. उन्होंने कहा कि मर्चेंट नेवी आज भी एक अच्छा करियर है, जहां शुरुआती स्तर पर भी अच्छी कमाई और अनुभव मिलता है, हालांकि दो दशक पहले के मुकाबले अब दूसरे क्षेत्रों में भी कई विकल्प खुल चुके हैं.

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AI से नौकरियों पर क्या असर? 'जजमेंट लेयर' है सबसे अहम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में नौकरियों को लेकर बढ़ती चिंताओं पर मोहित गोपाल ने कहा कि यह खतरे और अवसर—दोनों का समय है. जो लोग केवल बुनियादी या दोहराए जाने वाले कामों तक सीमित रहेंगे, उनके लिए चुनौती बढ़ सकती है, लेकिन जो अपने कौशल को अगले स्तर पर ले जाएंगे, उनके लिए नए अवसर भी बनेंगे.

उन्होंने 'जजमेंट लेयर' की अहमियत समझाते हुए कहा कि AI डेटा और पैटर्न के आधार पर सुझाव दे सकता है, लेकिन किसी स्थिति में क्या करना सही है और क्या नुकसान पहुंचा सकता है. यह फैसला मानवीय अनुभव, समझ और विवेक से ही आता है. साथ ही उन्होंने चेताया कि हर काम के लिए AI पर निर्भर रहने से हमारी खुद की सोचने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है.

डिग्री बनाम स्किल्स: टॉप कॉलेज न मिले तो क्या करें?

टॉप संस्थानों में न जा पाने को लेकर छात्रों की चिंता पर मोहित गोपाल ने कहा कि कॉलेज की डिग्री केवल शुरुआती दौर में एक 'सिग्नल' की तरह काम करती है, लेकिन आगे चलकर करियर आपकी मेहनत, काम की गुणवत्ता और बाजार में आपकी छवि से तय होता है.

फ्रेशर्स के लिए तीन बताईं सबसे अहम बातें

1. इंटीग्रिटी (ईमानदारी और प्रतिबद्धता): जो काम सौंपा जाए, उसे पूरे समर्पण से करना और अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखना.

2. सीखने की क्षमता: किताबों और डिग्रियों से ज्यादा असली काम और अनुभव से सीखने की आदत.

3. सेल्फ-ड्राइव: हर कदम पर किसी के कहने का इंतजार करने के बजाय खुद पहल करना और लगातार सुधार की इच्छा रखना.

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डिजिटल पेमेंट्स, साइबर सुरक्षा और करियर के मंत्र

UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान ने अभूतपूर्व विस्तार किया है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि UPI उपभोक्ताओं के लिए भले ही मुफ्त हो, लेकिन सर्वर, तकनीक, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन पर खर्च होता है, इसलिए दीर्घकालिक टिकाऊपन और व्यावसायिक संतुलन जरूरी है.

डिजिटल सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब पैसा और डेटा डिजिटल होता है, तो जोखिम भी साथ आता है. ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन घबराने के बजाय आरबीआई (RBI) और साइबर सेल जैसी व्यवस्थाओं व शिकायत माध्यमों की समझ रखनी चाहिए. वहीं, उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाने वाले युवाओं के लिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी, रिस्क और कंप्लायंस को तेजी से उभरते क्षेत्र बताया.

रैपिड फायर में उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत कभी पुरानी नहीं पड़ती, सबसे बड़ा जोखिम कम्फर्ट जोन में बैठे रहना है, और यूपीआई पर क्रेडिट के विस्तार के साथ भुगतान के तरीके लगातार बदल रहे हैं.

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