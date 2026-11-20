तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. शुक्रवार को जारी बयान में डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर हमला बोला.

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए 11 टीएमसी कावेरी पानी छोड़ने की मांग वाली राज्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके बाद स्टालिन ने विजय सरकार से पूछा कि तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं.

स्टालिन ने राज्य में फसलों की हालत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुरुवई की फसल बर्बाद हो चुकी है और सांबा की फसल भी सूख रही है. उनके मुताबिक, किसान अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा.

उन्होंने विजय पर तंज कसते हुए उन्हें 'साइलेंट मोड' में बताया. स्टालिन ने सवाल किया कि आखिर फसलों को बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है और किसानों की परेशानी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं.

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कावेरी के पानी पर सरकार से मांगा जवाब

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों को स्थापित करने और किसानों को राहत दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सरकार आगे क्या कदम उठाएगी.

कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से तनाव का मुद्दा रहा है. ऐसे में अदालत के फैसले के बाद स्टालिन का यह हमला विजय सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन गया है.

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