कोलकाता में बेटे ने गला घोंटकर किया मां का कत्ल, फिर खुद पुलिस को फोनकर बताई करतूत

कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 67 वर्षीय बेटे पर अपनी 85 साल की बुजुर्ग मां की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह बेटे ने घर के अंदर ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया. हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस इमरजेंसी नंबर 100 पर फोन किया और हत्या की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

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पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान उमारानी घोष (85) के रूप में हुई है. इस मामले में आरोपी उनका बेटा सागर घोष (67) है. मां और बेटा कोलकाता के हरिदेवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 113/A, हाफिज मोहम्मद इस्हाक रोड पर रहते थे. पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 11 बजे यह वारदात हुई. आरोप है कि सागर ने घर के अंदर सफेद धागे से अपनी मां का गला घोंट दिया.

हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. उसने 100 नंबर डायल कर बताया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही हरिदेवपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सागर घोष को हिरासत में ले लिया.

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके. फिलहाल हत्या के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस की लालबाजार होमिसाइड विंग के जासूसों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. फिंगरप्रिंट विश्लेषण और फोटोग्राफी विशेषज्ञों की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

जांच टीम ने घर से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं, पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, उमारानी घोष लंबे समय से बीमार चल रही थीं. उनका बेटा सागर घोष ही उनके इलाज का खर्च उठा रहा था और बताया जा रहा है कि उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इलाज के खर्च का दबाव इस वारदात की वजह हो सकता है.

हालांकि, पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हत्या के पीछे आर्थिक परेशानी ही मुख्य कारण थी. जांचकर्ता पारिवारिक विवाद, पैसों के लेनदेन, डिप्रेशन या किसी अन्य संभावित वजह को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सागर घोष और उनकी मां उमारानी के रिश्ते अच्छे नहीं थे. दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे. पड़ोसियों ने यह भी बताया कि सागर का पारिवारिक जीवन पहले से ही विवादों में रहा है.

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आरोप है कि साल 2019 में उसने अपनी पत्नी की भी हत्या करने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अलग रहने लगी थीं और सागर कभी-कभार ही अपने घर आता था.

एक अन्य स्थानीय निवासी के मुताबिक, उन्हें सोमवार दोपहर करीब 12 बजे इस घटना की जानकारी मिली थी. इलाके में चर्चा थी कि सागर ने सफेद धागे का इस्तेमाल कर अपनी मां उमारानी घोष की हत्या कर दी है.

घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांचकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया.



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