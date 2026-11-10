'तुम्हारी शक्ल से नफरत है, बिजी न होती तो बताती मैं क्या चीज हूं', टिकट दिखाने में हुई देरी तो यात्री पर भड़कीं महिला TTE; सस्पेंड

झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से सामने आए एक वीडियो ने टिकट चेकिंग स्टाफ के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां टिकट दिखाने में कुछ देर होने पर एक महिला TTE और यात्री के बीच विवाद हो गया. यात्री का आरोप है कि महिला TTE ने न केवल उसे स्टाफ के सामने अपमानित किया, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जो किसी भी यात्री के प्रति स्वीकार्य नहीं है.

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वायरल वीडियो में महिला TTE यात्री को 'अंगूठाछाप' कहती और उसकी शक्ल से नफरत होने की बात कहती सुनाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, वह यह भी कहती नजर आ रही है कि अभी बिजी न होती तो उसे दिखा देती कि वह क्या चीज है.

मामला सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया. अधिकारियों ने संबंधित महिला TTE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है.

बैग में टिकट तलाशने के दौरान शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, लखनऊ निवासी श्रवण कुमार अपने दो साथियों के साथ 6 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा से कर्नाटक एक्सप्रेस (12627) में सवार हुए थे. तीनों यात्री स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे. श्रवण के मुताबिक, उन्होंने पेनुकोंडा स्टेशन से रेलवे काउंटर पर टिकट खरीदा था. टिकट पर तीनों यात्रियों की वेटिंग क्रमशः 2, 3 और 4 थी. चार्ट तैयार होने के बाद दो यात्रियों को S-2 कोच में सीट नंबर 39 पर RAC और तीसरे यात्री को सीट नंबर 47 पर RAC आवंटित हुई थी.

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8 नवंबर को ट्रेन जब झांसी स्टेशन पहुंची तो महिला TTE ने यात्रियों से टिकट दिखाने को कहा. श्रवण के मुताबिक, उस समय टिकट उनके बैग में रखा हुआ था. उन्होंने टिकट निकालने की कोशिश की, लेकिन तत्काल नहीं मिल सका. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि महिला TTE उन्हें अपने कार्यालय में ले गईं.

टिकट होने की बात कहने पर भी नहीं बनी सहमति

श्रवण कुमार का कहना है कि उन्होंने महिला TTE को बताया कि टिकट उनके पास ही है, लेकिन बैग में सामान के बीच रखा होने के कारण उसे ढूंढने में समय लग रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों के नाम, कोच और सीट की जानकारी रेलवे के सिस्टम में उपलब्ध हो सकती है, जिससे टिकट का विवरण जांचा जा सकता है.

यात्री का आरोप है कि उनकी बात समझने के बजाय महिला TTE ने स्टाफ के सामने उन्हें भला-बुरा कहना शुरू कर दिया. कुछ देर की तलाश के बाद बैग से टिकट मिल भी गया, लेकिन इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ. श्रवण का आरोप है कि उन्हें स्टेशन से बाहर चले जाने के लिए कहा गया, जबकि उन्हें झांसी से लखनऊ की यात्रा करनी थी. इसके लिए उन्होंने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट भी बुक कर रखा था.

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वायरल वीडियो में ‘अंगूठाछाप’ कहती सुनाई दी टीटीई

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में महिला TTE यात्री से सख्त लहजे में कहती सुनाई देती हैं कि यहां से सीधे निकल जाओ और दोबारा स्टेशन पर दिखाई दिए तो उनकी खैर नहीं होगी.

इस पर यात्री अपनी बात रखते हुए कहता है कि उसे लखनऊ जाना है और उसने ऑनलाइन टिकट भी बुक किया हुआ है. इसी दौरान महिला TTE उसे ‘अंगूठाछाप’ कहती सुनाई देती है. वीडियो में वह यह भी कहती है, 'तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है. अभी हम बिजी न होते तो तुम्हें दिखा देते कि हम क्या चीज हैं.' देखें VIDEO:-

वीडियो सामने आने के बाद रेलवे कर्मचारियों के यात्रियों के प्रति व्यवहार और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे. हालांकि, पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पुष्टि विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी.

X पर शिकायत के बाद रेलवे ने की कार्रवाई

श्रवण कुमार ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए रेलवे के अधिकारियों को टैग किया और संबंधित महिला TTE के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायत और वीडियो के संज्ञान में आने के बाद रेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी.

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इस संबंध में झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों के साथ गरिमामयी और सम्मानजनक व्यवहार करना रेल प्रशासन की प्राथमिकता है.यात्री के साथ अभद्रता किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही संबंधित महिला TTE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

टिकट चेकिंग स्टाफ को दी जाएगी काउंसलिंग

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ ही यात्रियों के सीधे संपर्क में रहने वाले अन्य रेल कर्मचारियों को भी काउंसलिंग के माध्यम से जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. सभी कर्मचारियों को साफ किया जा रहा है कि यात्रियों के साथ बातचीत करते समय मर्यादा और सम्मान का विशेष ध्यान रखें.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस तरह के व्यवहार को गंभीरता से लिया जाता है और यात्रियों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. फिलहाल महिला TTE के निलंबन के बाद विभागीय जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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