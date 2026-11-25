IPL 2027 की नीलामी में इस बार कई दिलचस्प नाम नजर आने वाले हैं. भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने भी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है. आर्यवीर उन 994 अनकैप्ड खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी के लिए अपना नाम दिया है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है.

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वीरेंद्र सहवाग का IPL करियर शानदार रहा. उन्होंने इस लीग में 104 मुकाबले खेले और 27.55 की औसत से 2,728 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 155.44 रहा. सहवाग के बल्ले से IPL में दो शतक और 16 अर्धशतक निकले.

आर्यवीर के अलावा अंडर-19 क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले मोहम्मद उल्वा ने भी नीलामी में उतरने का फैसला किया है. दोनों ने हाल ही में ओमान में हुए अंडर-19 एशिया कप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा.

आर्यवीर इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के दम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे. उन्होंने पांच पारियों में 361 से ज्यादा रन बनाए थे. अब IPL नीलामी में उनके नाम पर भी फ्रेंचाइजी की नजरें रहेंगी. हालांकि, नीलामी में नाम दर्ज कराने का मतलब किसी टीम में जगह पक्की होना नहीं है.

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ईशांत शर्मा और नीतीश राणा भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में

इस नीलामी की एक और खास बात यह है कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके ईशांत शर्मा और नीतीश राणा भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं. दोनों का IPL में अच्छा-खासा अनुभव है और वे 100 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं.

IPL के नियमों के मुताबिक, जिस भारतीय खिलाड़ी ने पिछले पांच साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, उसे नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया जा सकता है. इसी नियम के चलते ईशांत और नीतीश को इस श्रेणी में जगह मिली है. दोनों का बेस प्राइस 50 लाख रुपये है.

इनके अलावा मंदीप सिंह, मयंक मार्कंडे, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया जैसे भारतीय खिलाड़ी भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं.

बोलैंड और रिचर्डसन पर भी रहेंगी नजरें

विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी इस बार नीलामी में चर्चा का बड़ा विषय रहने वाली है. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड और झाय रिचर्डसन ने भी अपना नाम रजिस्टर कराया है, लेकिन दोनों की उपलब्धता को लेकर सवाल हैं.

बोलैंड ने अपना बेस प्राइस एक करोड़ रुपये रखा है. उन्होंने IPL में अब तक सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं, जो 2016 में आए थे. हालांकि, वह आगामी सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहने की उम्मीद है.

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वहीं, रिचर्डसन ने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखा है. उन्हें पंजाब किंग्स ने 2021 सीजन से पहले 14 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह इस बार टूर्नामेंट के केवल आधे हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे. रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं.

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डेविड वॉर्नर की भी नीलामी में एंट्री

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने भी नीलामी के लिए अपना नाम दिया है. वह आखिरी बार 2024 में IPL में खेले थे. उन्होंने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके वॉर्नर की उपलब्धता की समस्या नहीं है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कोई फ्रेंचाइजी उनमें दिलचस्पी दिखाती है या नहीं.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवन-जैकब्स भी नीलामी में शामिल हैं, लेकिन वह पूरे टूर्नामेंट के सिर्फ 10 फीसदी हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे. इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स की उपलब्धता करीब 80 फीसदी रहेगी.

पिछले सीजन में भी विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता बनी थी परेशानी

IPL में विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता हर नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी के लिए अहम मुद्दा रहती है. IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क शुरुआती आधे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिससे टीम को झटका लगा था.

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स्टार्क ने IPL 2027 के लिए अपना नाम उपलब्ध नहीं कराया है. ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड भी इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे.

ऐसे में फ्रेंचाइजी के सामने खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ उनकी उपलब्धता का हिसाब लगाने की चुनौती भी होगी. 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीमें किन खिलाड़ियों पर दांव लगाती हैं और किन नामों को नजरअंदाज करती हैं.

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