सिराज OUT, नमन धीर IN... तिरुवनतंपुरम वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 ने चौंकाया

भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार (27 सितंबर) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया. यह मुकाबला नमन धीर के लिए भी खास रहा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख दिया. पंजाब के इस ऑलराउंडर को शुभमन ने टीम हडल में ODI डेब्यू कैप सौंपी.

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मुंबई इंडियंस के लिए IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) खेलने वाले नमन धीर को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली थी. घरेलू क्रिकेट, फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंडिया-ए के लिए उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया.

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📸 Naman Dhir receives his maiden ODI cap from skipper Shubman Gill 🧢



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हालांकि पहले वनडे के लिए प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया गया, जो चौंकाने वाला रहा. नमन धीर को सिराज पर ही तवज्जो मिली है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल और फास्ट बॉलर आकिब नबी को भी इस मैच में मौका नहीं मिला.

नमन धीर को टीम में जगह मिलने की एक बड़ी वजह हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी भी है. चोट के कारण हार्दिक इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी अभी इतने फिट नहीं हैं कि पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कर सकें. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने नमन को प्लेइंग-11 में शामिल कर अतिरिक्त ऑलराउंड विकल्प तैयार किया. नमन की मौजूदगी से भारत के पास गेंदबाजी में एक और विकल्प जुड़ गया है. रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ वह टीम को तीसरे स्पिन विकल्प की सुविधा भी दे सकते हैं.

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कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर कहा कि भारत चार विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और नमन धीर दो ऑलराउंडर के तौर पर टीम का संतुलन बनाएंगे. मुकाबले में तेज गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा ने संभाली है, जबकि गुरनूर बरार पर भी बड़ी जिम्मेदारी रही. नीतीश कुमार रेड्डी तीसरे तेज गेंदबाजी विकल्प की भूमिका में दिखे हैं.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), आमिर जंगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स.

भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

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