scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉक्स ऑफिस पर कमाई को तरसी अंजलि अरोड़ा की फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा, दो दिन में हुआ बुरा हाल

अंजलि अरोड़ा वाली रामायण शुक्रवार 25 सितंबर को रिलीज हुई थी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर इस समय बुरा हाल होता दिखाई दे रहा है. फिल्म की कमाई हर रोज 1 करोड़ के पार भी नहीं जा पा रही है.

Advertisement
X
अँजलि की रामायण की कमाई (Photo: ITGD)
अँजलि की रामायण की कमाई (Photo: ITGD)

रामायण की गाथा ऐसी है जिसे हमने कई बार अपनी आंखों से देख लिया है. मगर आज भी इसपर फिल्में बन रही हैं. अभी 4000 करोड़ रुपये लगाकर नमित मल्होत्रा रामायण बना रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर-यश जैसे सितारे हैं. ये फिल्म तो अभी कुछ समय में दिवाली पर आ रही है. लेकिन इससे ठीक पहले एक और रामायण इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है, जिसे देखने फिलहाल कोई नहीं जा रहा है. 

अंजलि अरोड़ा का डेब्यू कैसा रहा?

कच्चा बादाम गाने पर रील बनाकर फेमस हुईं अंजलि अरोड़ा को लेकर फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' बनाई गई, जिसमें वो मां सीता का रोल कर रही हैं. ये उनका मूवी डेब्यू है. इसे एक छत्तीसगढ़ के मेकर ने बनाया है. फिल्म के टीजर-ट्रेलर-पोस्टर पहले से ही ट्रोलिंग का शिकार बने हुए हैं. शुकवार 25 सितंबर को रिलीज के बाद इसके रिव्यू भी काफी बुरे नजर आए. पिक्चर के विजुअल्स पर सीधे सवाल उठाए गए. इसमें भर-भरकर AI का इस्तेमाल हुआ और खराब वर्ड ऑफ माउथ के चलते इसकी कमाई पर भी बुरा असर पड़ा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahakavya shri ramayana katha review
VFX ने बिगाड़ा खेल, 'श्री रामायण कथा' देख खोजने लगेंगे एग्जिट
Anjali arora ramayana trolled for character wearing specs
रामायण है या मजाक! सुग्रीव के पोस्टर में चश्मा पहने दिखा वानर, भड़के यूजर्स
Anjali Arora
'श्री रामायण कथा' में सीता बन बदलीं 'कच्चा बादाम गर्ल', सुना बजरंग बाण, सेट पर बैन नॉनवेज, ट्रोल्स को दिया जवाब
who is nirbhay wadhwa playing hanuman in mahakavya sri ramayana katha
अंजलि अरोड़ा की ‘रामायण’ के हनुमान कौन? कई बार बने बजरंगबली
anjali arora opts for sita role because of coming generation own kids
कच्चा बादाम गर्ल का मिला टैग-MMS हुआ था LEAK! सीता बन सम्मान चाहती हैं अंजलि अरोड़ा? बताया प्लान

पिंकविला की रिपोर्ट अनुसार अंजलि अरोड़ा वाली रामायण ने अपने पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये नेट कमाए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर एक काफी खराब शुरुआत है. हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जंप दिखाई दिया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं था. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानी जाए तो शनिवार को फिल्म मात्र 24 लाख रुपये कमा पाई, और दो दिनों को मिलाकर इसका टोटल नेट कलेक्शन 34 लाख रुपये पहुंच चुका है. उम्मीद है कि फिल्म आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपये तो कमा ही लेगी. 

Advertisement

कई सारी रिपोर्ट्स में अंजलि अरोड़ा वाली 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का बजट 5 करोड़ से लेकर 15-18 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है. इतने छोटे बजट की फिल्म का फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा आगाज हुआ है. फिल्म के रिव्यू बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सामने आए हैं. इसके साथ हनुमान अंश जैसा चमत्कार होने की भी संभावना कम है, क्योंकि 40 दिन बाद रणबीर वाली रामायण रिलीज होने वाली है. अब देखना है कि 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' लाइफटाइम कितनी कमाई कर पाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बरसी आसमानी आफत... बैंकॉक में 48 घंटे लगातार बारिश, 50 जिलों में इमरजेंसी लागू |
    चैटिंग से डेटिंग तक, जानिए जेन जी की भाषा के 20 जरूरी शब्द |
    चुनाव आयोग पर बरसे ओवैसी, फॉर्म 6 पर उठाए गंभीर सवाल. |
    EPFO Rule: ₹25000 की सैलरी लिमिट... अब आपकी सैलरी से कितना PF काटा जाएगा? समझें कैलकुलेशन |
    'बंगाल में विपक्ष का जनाधार खत्म हो चुका है', बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी |
    सासाराम में दरक रहा शेरशाह सूरी का मकबरा, प्रदूषण और अतिक्रमण से झील बदहाल |
    प्रेमानंद महाराज के आश्रम में शिष्य की मौत से मचा हड़कंप, CCTV Video आया सामने! |
    एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डसा, दो बच्चों की मौत... मां का पटना AIIMS में चल रहा इलाज |
    सिंहस्थ की राह में आया CM मोहन यादव का पुश्तैनी घर, खुद तोड़ने पहुंचे |
    Best One Day Trips Near Delhi: दिल्ली से एक दिन की ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, दोस्तों के साथ बनाएं घूमने का प्लान
    Advertisement