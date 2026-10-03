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अभिषेक-तिलक का तूफान, शिवम दुबे का ऑलराउंड शो... भारत से फिर पिट गया पाकिस्तान, हसन नवाज ही टिक पाए

क्रिकेट के मैदान पर भी भारतीय टीम का पलड़ा 21वीं शताब्दी में पाकिस्तान पर भारी रहा है. अब एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी. मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसका सफलतापूर्वक पीछा पाकिस्तानी टीम नहीं कर पाई.

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भारत ने पाकिस्तान को फिर धो दिया, अभिषेक की तूफानी पारी. (Photo: PTI)
भारत ने पाकिस्तान को फिर धो दिया, अभिषेक की तूफानी पारी. (Photo: PTI)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान के बीच मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल मुकाबला खेला गया. 3 अक्टूबर (शनिवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 19 रनों से जीत हासिल की.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने छह विकेट पर 211 रनों का स्कोर खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तानी टीम 192/6 का स्कोर ही बना सकी. भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. इससे पहले हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था.

भारतीय टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की अहम भूमिका रही. अभिषेक ने 28 बॉल पर 61 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और तीन चौके शामिल रहे. वहीं तिलक वर्मा ने 4 छक्के और तीन चौके की मदद से 22 बॉल पर नाबाद 51 रनों का योगदान दिया. तिलक वर्मा और शिवम दुबे (27 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 30 बॉल पर 62 रनों की साझेदारी हुई. आखिरी 4 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने 69 रन बनाए, जो मुकाबले के लिहाज से टर्निंग पॉइंट रहा. पाकिस्तान की ओर से अराफात मिन्हास और अहमद दानियाल ने दो-दो विकेट हासिल किए.

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हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए धैर्य दिखाया
रनचेज में पाकिस्तानी टीम ने 39 रनों के स्कोर तक तीन विकेट गंवा दिए थे. यहां से हसन नवाज और सैम अयूब के बीच 87 रनों की साझेदारी हुई जिसने पाकिस्तान की उम्मीदें जगाईं. शिवम दुबे ने अयूब (29 रन) को रवाना कर इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया. अयूब के आउट होने के बाद भी हसन नवाज क्रीज पर जमे रहे.

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हसन नवाज को कुछ जीवनदान भी मिले, जिसका उन्हें फायदा मिला. इसी बीच आवश्यक रनरेट बढ़ता चला गया,जिसके चलते भारतीय टीम मैच पर शिकंजा कस लिया. हसन नवाज पारी के आखिरी ओवर में आउट हुए. नवाज ने 7 छक्के और पांच चौके की मदद से 51 बॉल पर 96 रन बनाए. भारत की ओर वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट झटके.

एशियन गेम्स 2026 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की मेन्स क्रिकेट टीम्स को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी. वहीं मेजबान जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान की टीम्स को ग्रुप मुकाबले खेलने पड़े थे. ग्रुप-ए से नेपाल और अफगानिस्तान की टीम्स ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था. वहीं ग्रुप-बी से मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी.

चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले बारिश की वजह से हो नहीं पाए थे. ऐसे में बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से परास्त किया था. वहीं पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश पर 6 विकेट से जीत हासिल की थी.

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भारत का फुल स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, वैभव सूर्यवंशी और विप्रज निगम.

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