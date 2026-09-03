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IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे के लिए BCCI ने चुने 5 पेसर, मोहम्मद शमी-आक‍िब नबी का पत्ता कटा!

न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने तेज गेंदबाजों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकाश दीप रेस में हैं. मोहम्मद शमी और रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आकिब नबी को फिलहाल प्लान से बाहर बताया जा रहा है.

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आक‍िब नबी (मध्य) का न्यूजीलैंड दौरे से टिकट कट सकता है (Photo: PTI)
आक‍िब नबी (मध्य) का न्यूजीलैंड दौरे से टिकट कट सकता है (Photo: PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे का सबसे अहम हिस्सा नवंबर में शुरू होगा. इस दौरे पर टीम इंडिया को दो टेस्ट मैच खेलने हैं और इसी सीरीज को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI और टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए तेज गेंदबाजों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है. इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकाश दीप को जगह मिली है.

लेकिन इस लिस्ट में दो नामों की गैरमौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में है. अनुभवी मोहम्मद शमी के साथ जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आक‍िब  नबी भी फिलहाल चयनकर्ताओं के प्लान में नहीं बताए जा रहे हैं.

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न्यूजीलैंड में वैसे तो टीम इंड‍िया को 5 वनडे, 5 टी20 और 2 टेस्ट खेलने हैं. सबसे पहले टी20 सीरीज होगी, जो 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा. फ‍िर 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच वनडे सीरीज होगी. 19 नवंबर और 27 नवंबर से दो टेस्ट होंगे. 

शमी का सस्पेंस हुआ खत्म?
मोहम्मद शमी को लेकर लंबे समय से सवाल बना हुआ है कि क्या वह एक बार फिर टेस्ट टीम में वापसी कर पाएंगे. हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज को लेकर सामने आई जानकारी शमी के लिए अच्छी खबर नहीं है.

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शमी के पास टेस्ट क्रिकेट का शानदार अनुभव है. उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लिए हैं. न्यूजीलैंड में भी उनका रिकॉर्ड खराब नहीं है. वहां खेले चार टेस्ट मैचों में शमी के नाम 15 विकेट हैं.

मीड‍िया रिपोर्ट के मुताबिक, अनुभवी तेज गेंदबाज फिलहाल टीम मैनेजमेंट की योजना का हिस्सा नहीं हैं. यानी न्यूजीलैंड की उछाल और स्विंग वाली परिस्थितियों में शमी के अनुभव पर इस बार दांव लगाने के बजाय मैनेजमेंट दूसरे विकल्पों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है.

आक‍िब नबी भी रेस से बाहर?
शमी के अलावा आक‍िब  नबी का नाम भी इस शॉर्टलिस्ट में नहीं है. जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था. वह रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने हुई टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली.

हालांकि, उन्हें सीरीज के दौरान प्लेइंग इलेवन में उतरने का मौका नहीं मिला. अब न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआती योजना में भी उनका नाम नहीं होने की बात सामने आई है.

यही वजह है कि आक‍िब  नबी को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है. खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही PTI की रिपोर्ट में बताया गया था कि नबी आगामी न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी के लिए काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप में खेलने जा सकते हैं.

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ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वह न्यूजीलैंड दौरे की टीम में जगह बना पाएंगे, या फिर BCCI की मौजूदा योजना के मुताबिक उनका इंतजार और लंबा होगा.

बुमराह-सिराज पर सबसे बड़ा भरोसा
न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नजर आ रहे हैं.

बुमराह को टीम के सबसे बड़े पेस हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि सिराज लंबे समय से टेस्ट टीम के नियमित तेज गेंदबाज रहे हैं. इन दोनों के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है. प्रसिद्ध के पास अच्छी उछाल हासिल करने की क्षमता है और न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं.

गुरनूर बरार को क्यों मिली जगह?
शॉर्टलिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम गुरनूर बरार का है. बरार ने इंडिया A और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट का ध्यान खींचा है. हालांकि, वह अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं.

इसके बावजूद उन्हें पांच तेज गेंदबाजों की संभावित सूची में शामिल किया गया है. इसका मतलब साफ है कि मैनेजमेंट भविष्य के विकल्पों को भी तैयार रखना चाहता है.

आकाश दीप की फिटनेस सबसे बड़ा सवाल
आकाश दीप भी इस पांच सदस्यीय पेस ग्रुप में हैं, लेकिन उनके सामने फिटनेस की चुनौती है. वह इस समय चोट की वजह से बाहर हैं.बुमराह की फिटनेस को लेकर भी सवाल हैं और आकाश दीप भी चोट से जूझ रहे हैं.

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क्यों अहम है न्यूजीलैंड का ये दौरा?
भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

हालांकि, भारत के लिए दौरे का सबसे अहम हिस्सा टेस्ट सीरीज होगी. दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट  चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) 2025-27 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

टीम इंडिया की कोशिश WTC की मौजूदा साइकिल में टॉप-2 में जगह बनाने की है, ताकि वह 2027 में द ओवल में होने वाले WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों का नतीजा भारत की आगे की राह पर बड़ा असर डाल सकता है.

 

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