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दिल्ली वालों छाता तैयार रखिए, शुक्रवार-शनिवार बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का पूरा हाल

दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई. राजधानी का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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IMD ने दोनों दिन येलो अलर्ट जारी किया. (Photo: PTI)
IMD ने दोनों दिन येलो अलर्ट जारी किया. (Photo: PTI)

दिल्ली में गुरुवार को मौसम ने करवट ली और राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई. हालांकि बारिश सभी इलाकों में नहीं हुई, लेकिन मौसम में बदलाव साफ नजर आया. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.8 डिग्री अधिक रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों में दिल्ली में बारिश का सिलसिला फिर देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शुक्रवार और शनिवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज की गई. इनमें अयानगर में सबसे ज्यादा 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. इसके बाद पालम में 3.1 मिलीमीटर और लोधी रोड में 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं सफदरजंग और रिज मौसम केंद्र पर इस अवधि में बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई. इससे साफ है कि गुरुवार को बारिश दिल्ली के सभी हिस्सों में एक जैसी नहीं रही और कुछ इलाकों में ही इसका असर देखने को मिला.

शुक्रवार और शनिवार को मध्यम बारिश का अनुमान

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सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और अयानगर में बारिश दर्ज नहीं हुई. पालम में इस दौरान केवल ट्रेस बारिश रिकॉर्ड की गई. गुरुवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा. राजधानी के दूसरे मौसम केंद्रों पर तापमान में कुछ अलग स्थिति देखने को मिली.

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पालम में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा. यहां न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक रहा. यहां न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था.

रिज मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था. अयानगर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. यहां न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था.

गुरुवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, दोनों दिनों में आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में इन दोनों दिनों के मौसम पर नजर बनी रहेगी. गुरुवार को हुई बारिश के मुकाबले शुक्रवार और शनिवार को बारिश का असर ज्यादा रहने का अनुमान है.

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दिल्ली में मौसम के इस बदलाव के बीच अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि अलग-अलग इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर रहा. कुछ मौसम केंद्रों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहा, जबकि कुछ जगह यह सामान्य से नीचे दर्ज किया गया.

दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में

बारिश और मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को संतोषजनक श्रेणी में रही. शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 74 दर्ज किया गया. यह आंकड़ा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के डेटा में सामने आया. CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छी श्रेणी में माना जाता है. 51 से 100 तक AQI संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी मानी जाती है.

गुरुवार को दिल्ली का AQI 74 रहा, इसलिए हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई. राजधानी में हल्की बारिश और अगले दो दिनों में संभावित मध्यम बारिश के बीच मौसम की स्थिति पर नजर बनी हुई है. फिलहाल गुरुवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज हुई, जबकि अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा. अब मौसम विभाग की नजर शुक्रवार और शनिवार पर है, जब राजधानी में बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है और दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
 

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