कन्फर्म टिकट के बहाने युवती को बुलाया, फिर वाल्व रूम में ले गया रेलकर्मी, जानें पूरा मामला

मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान रखने वाले राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में महिला यात्री से दुष्कर्म के आरोप ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप रेलवे के एक कर्मचारी पर लगा है. पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर राउरकेला जीआरपी ने आरोपी रेलकर्मी कपिलेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. मामला प्लेटफॉर्म नंबर एक के चक्रधरपुर छोर पर बने ऑफिसर रेस्ट हाउस यानी ओआरएच के पास स्थित वाल्व रूम से जुड़ा है. युवती ने आरोप लगाया है कि उसे कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा देकर रेलकर्मी अपने साथ वहां ले गया. इसके बाद वाल्व रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

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मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की रहने वाली युवती गुरुवार तड़के बेंगलुरु जाने के लिए राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुंची थी. बताया गया कि उसके पास कन्फर्म टिकट नहीं था. इसी दौरान स्टेशन परिसर में उसकी मुलाकात रेलवे के आईओडब्ल्यू विभाग में कार्यरत वाल्व मैन कपिलेश्वर सिंह से हुई. युवती ने जीआरपी को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेलकर्मी ने उसे कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा दिया.

पीड़िता के मुताबिक, इसी भरोसे के आधार पर वह उसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर एक के चक्रधरपुर छोर की तरफ गई. वहां ऑफिसर रेस्ट हाउस के पास स्थित वाल्व रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. शिकायत मिलने के बाद राउरकेला जीआरपी ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस टीम युवती को लेकर उस जगह पहुंची, जहां उसके साथ कथित तौर पर घटना हुई थी.

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रेलकर्मी पर युवती ने लगाया रेप का आरोप

युवती ने पुलिस को वाल्व रूम दिखाया. इसके बाद जीआरपी ने रेलवे के एसएसई और वर्क्स विभाग से संपर्क किया. पुलिस ने उस समय ड्यूटी पर तैनात वाल्व मैन के बारे में जानकारी जुटाई. इसी दौरान मौके पर कपिलेश्वर सिंह पहुंचा. युवती ने पुलिस के सामने उसे कथित आरोपी के रूप में पहचान लिया. इसके बाद जीआरपी ने उसे हिरासत में ले लिया.

जीआरपी के अनुसार, पीड़ित युवती को शाम के समय राउरकेला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. राउरकेला जीआरपी ने केस नंबर 126/2026 में बीएनएस की धारा 64(2)(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस के अनुसार आरोपी रेलकर्मी कपिलेश्वर सिंह फिलहाल जीआरपी की हिरासत में है.

मामले में पुलिस की जांच जारी है. पुलिस पीड़िता की शिकायत और कथित घटनास्थल से जुड़ी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. राउरकेला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीमें 24 घंटे तैनात रहती हैं. रेलवे की ओर से महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार दावे किए जाते हैं.

ऐसे में स्टेशन परिसर के भीतर ही एक महिला यात्री के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खास तौर पर घटना के लिए रेलवे परिसर में प्लेटफॉर्म के पास स्थित वाल्व रूम को बताए जाने से चिंता और बढ़ गई है. यह सवाल भी उठ रहा है कि स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक महिला यात्री को कथित तौर पर ऐसी जगह कैसे ले जाया गया. हालांकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

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रेलवे अधिकारी बोले, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

मामले को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी रेलकर्मी के खिलाफ जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर रेलवे की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जीआरपी ने आरोपी रेलकर्मी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मेडिकल जांच भी कराई गई है.

राउरकेला रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्टेशन परिसर में सामने आए इस मामले ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. एक तरफ स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की मौजूदगी रहती है, वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के समीप रेलवे परिसर में घटना का आरोप सामने आया है. पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. आरोपी रेलकर्मी की गिरफ्तारी के बाद जीआरपी की जांच आगे बढ़ रही है. रेलवे की ओर से भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और दोष साबित होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

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