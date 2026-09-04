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Colon cancer symptoms: खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना, कहीं ये कोलन कैंसर तो नहीं?

खाना खाने के बाद पेट में दर्द, भारीपन एक आम समस्या है या कोलन कैंसर का लक्षण. इस बारे में डॉक्टर ने बताया है कि किन लक्षणों के आधार पर कैंसर की जांच की जाती है.

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कोलन कैंसर के लक्षण
कोलन कैंसर के लक्षण

खाना खाने के बाद पेट में दर्द, भारीपन या ऐंठन होना काफी आम समस्या है. कभी न कभी ये परेशानी सभी को होती ही है, लेकिन अगर ऐसा बार- बार हो रहा है तो क्या ये खतरनाक है. ऐसा होना कोलन कैंसर का लक्षण तो नहीं? पहले ये जान लेते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है.

खाना खाने के बाद पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है.  इस दौरान आंतें भी एक्टिव होती हैं. अगर किसी व्यक्ति को गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या है, तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द या ऐंठन ज्यादा महसूस हो सकती है. कुछ लोगों में फास्ट फूड, जरूरत से ज्यादा खाने से भी खाने के बाद पेट दर्द, गैस या दस्त हो सकते हैं. कुछ मामलों में किसी इंफेक्शन के कारण भी ये होता है. लेकिन इंफेक्शन के कारण हुआ दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है. पेट में खाने के बाद हर बार दर्द नहीं होता है. 

यह भी पढ़ें: कोलन कैंसर का खतरा कम करती है ये सब्जी, आप भी खाना कर दें शुरू

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क्या ये कोलन कैंसर का लक्षण है? 

दिल्ली एम्स में गैस्ट्रोलॉजी विभाग के पूर्व डॉ. अनन्य गुप्ता बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में इसकी वजह गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर पेट दर्द बार-बार हो रहा है तो इसे सिर्फ गैस समझकर टालना ठीक नहीं है,ऐसे लक्षणों में डॉक्टर कोलन यानी बड़ी आंत से जुड़ी समस्या की भी जांच कर सकते हैं. हालांकि सिर्फ दर्द को कैंसर का लक्षण नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर इसके साथ और लक्षण दिख रहे हैं तो फिर डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है. 

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ऐसे मामलों में डॉक्टर देखते हैं कि दर्द कब शुरू हुआ, कितनी बार होता है, खाने के कितनी देर बाद होता है और परिवार में कोलन कैंसर का इतिहास तो नहीं है. जरूरत पड़ने पर स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है. अगर लक्षण गंभीर है और शुरुआती टेस्ट में कोई बड़ी समस्या दिख रही है तो फिर डॉक्टर बायोप्सी भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, इस दवा से मौत का खतरा हुआ कम, मिली इलाज की मंजूरी


ये 4 संकेत दिखें तो डॉक्टर से मिलें

मल में खून आना

वजन तेजी से कम होना

लंबे समय तक कब्ज होना

लगातार थकान या कमजोरी

कैंसर के खतरे से कैसे करें बचाव

अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन शामिल करें

फास्ट फूड कम खाएं

रोज एक्सरसाइज करें

पेट दर्द लगातार बना हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लें

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