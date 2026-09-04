पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह मुश्किल दौर से गुजर रही है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में बड़ा बदलाव कर दिया. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी (Jason Gillespie) ने चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद (Aaqib Javed) पर कड़ा प्रहार किया है.

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गिलेस्पी ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर निराशा जताते हुए कहा कि टीम के खिलाड़ियों पर दबाव साफ नजर आ रहा है. उन्होंने चयन में निरंतरता की कमी और खिलाड़ियों से संवाद नहीं होने को लेकर PCB पर गंभीर सवाल उठाए.

जेसन गिलेस्पी ने द ऑस्ट्रेल‍ियन से बातचीत में पाकिस्तान के सेलेक्शन स‍िस्टम पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई स्पष्ट चयन रणनीति (Selection Strategy) ही नहीं है.

गिलेस्पी ने कहा- यह बिल्कुल साफ है कि उनके पास कोई चयन रणनीति नहीं है, खासकर आकिब जावेद के नेतृत्व में. वे अपना फैसला ऐसे बदलते हैं जैसे रोज पैंट बदलते हैं.

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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने कहा कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी डर के माहौल में खेल रहे हैं.

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कप्तानी से बाहर, फिर सीधे घर भेजे गए सलमान

गिलेस्पी ने सलमान अली आगा का उदाहरण देते हुए PCB के फैसलों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सलमान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और तीसरे टेस्ट से पहले घर भेज दिया गया.

'आकिब ने मुझे और गैरी कर्स्टन को जिम्मेदार बताया'

गिलेस्पी ने आकिब जावेद के उन हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के लिए पूर्व कोचों को जिम्मेदार ठहराया गया था.

उन्होंने कहा कि आकिब जावेद ने हाल ही में पाकिस्तान की समस्याओं के लिए उन्हें और पूर्व पाकिस्तान व्हाइट-बॉल कोच गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) को जिम्मेदार बताया. गिलेस्पी ने कहा, 'आकिब पिछले दो साल से चीफ सेलेक्टर हैं. हम तो वहां थे ही नहीं. फिर किसी तरह वह दावा करते हैं कि यह हमारी गलती है. इसका कोई मतलब है?' उन्होंने आगे कहा कि जावेद को खुद आईने में देखकर अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए.

दो टेस्ट हारते ही पाकिस्तान ने बदल दी पूरी तस्वीर

इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद PCB ने बड़ा फेरबदल किया.पहले टेस्ट में पाकिस्तान को हेडिंग्ले (Headingley) में पारी और 103 रन से हार मिली. इसके बाद लॉर्ड्स (Lord's) में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. इन दोनों हार के बाद PCB ने टीम में बड़ा बदलाव करते हुए सात खिलाड़ियों को घर भेज दिया. इनमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और अवैस जफर शामिल हैं.

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यानी पहले टेस्ट में टीम की कप्तानी करने वाले सलमान अली आगा भी अगले टेस्ट से पहले टीम से बाहर कर दिए गए.

सरफराज अहमद और उमर गुल भी हटे

PCB ने सिर्फ खिलाड़ियों पर ही कार्रवाई नहीं की. टीम के कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया गया.

हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया. उनकी जगह माइक हेसन (Mike Hesson) और एशले नॉफ्के (Ashley Noffke) को जिम्मेदारी दी गई है. दोनों नए कोच बर्मिंघम में 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे.

'मुझे खिलाड़ियों के लिए बुरा लग रहा है'

गिलेस्पी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति भी जताई. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए यह उनका करियर और आजीविका का सवाल है. उन्होंने कहा- मुझे खिलाड़ियों के लिए बुरा लग रहा है. यह इन लोगों की आजीविका है.

गिलेस्पी ने 2024 में करीब आठ महीने तक पाकिस्तान के हेड कोच के तौर पर काम किया था. उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी.

यही वजह है कि मौजूदा पाकिस्तान टीम की स्थिति को लेकर उनकी टिप्पणी और भी अहम मानी जा रही है. इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट हारने के बाद PCB के फैसलों ने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए थे और अब गिलेस्पी के बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है.





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