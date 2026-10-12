scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यह कैसी देशभक्ति?' मैच के दौरान स्टैंड्स में चले लात-घूंसे, फैन्स की शर्मनाक हरकत का वीडियो आया सामने

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों की सीरीज में दूसरी जीत दर्ज की. लेकिन इस मुकाबले के दौरान स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो फैन्स का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींच रहा है.

Advertisement
X
मैच के दौरान ये क्या हो गया? (PHOTO: PTI/SCREENGRAB)
मैच के दौरान ये क्या हो गया? (PHOTO: PTI/SCREENGRAB)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को टीम इंडिया ने अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है. भारत की कोशिश बचे हुए दोनों मुकाबलों में भी जीत दर्ज करने की होगी. 

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में बल्ले के साथ फ्लॉप रहे. लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. भारतीय गेंदबाजों ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और निरंतर अंतराल पर विकेट चटकाने में सफलता हासिल की.

मैच के दौरान मैदान के अंदर जहां चौके-छक्कों की बरसात हो रही थी, वहीं स्टेडियम की गैलरी यानी स्टैंड्स से एक बेहद शर्मनाक करने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहना हुआ एक शख्स अपने हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा थामे हुए है. अचानक वह शख्स अपनी जगह से उठता है और पीछे खड़े दूसरे दर्शक पर अचानक हमला बोल देता है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

आसपास मौजूद लोग दोनों के बीच बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर शख्स का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता. स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों शख्स आपस में उलझते हुए कुर्सियों के ऊपर से नीचे जा गिरते हैं. 

इस पूरी हाथापाई के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और वह झड़प के बीच मुड़ गया, उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बता दें कि देश के राष्ट्रीय ध्वज के अनादर और इस तरह के मामलों को लेकर बेहद कड़े कानूनी नियम हैं, जिसमें जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है.

इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज के सामने बड़ा लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में विंडीज टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके थे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेहा बोरा आगे, साथ में प्रियंका और पीछे कवर देते राहुल... विपक्ष के पैदल मार्च में जबरदस्त भीड़ |
    मुंबई में Virat का 'विराट' निवेश... पत्नी अनुष्का संग 3 लग्जरी फ्लैट खरीदे, इतनी है कीमत |
    विरोध प्रदर्शन के लिए बदले नियम, जंतर-मंतर की जगह अब ये 3 मैदान तय |
    Volvo EX90: सिंगल चार्ज में दिल्ली से प्रयागराज, 724KM रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च |
    ऋतिक रोशन के फैंस को झटका! हिंदी में नहीं रिलीज होगी रजनीकांत की फिल्म जेलर 2? |
    Delivery Partner Job Rules: इन गलतियों पर चली जाती है डिलीवरी पार्टनर की नौकरी, ज़रूर जान लें नियम और शर्तें! |
    अब DNA में सेव होंगी फोटो-वीडियो? 24 साल की लड़की का कमाल, अमेरिका पहुंचा स्टार्टअप |
    घुटनों में रहता है दर्द? कब सर्जरी की जरूरत, कब एक्सरसाइज से हो जाएगा ठीक? डॉक्टर से जानें  |
    CEC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष का मार्च, देखें कौन-कौन शामिल |
    घर खरीदने में एक गलती पड़ सकती है भारी, UP RERA ने बताया पैसे जमा करने का सही तरीका
    Advertisement