'यह कैसी देशभक्ति?' मैच के दौरान स्टैंड्स में चले लात-घूंसे, फैन्स की शर्मनाक हरकत का वीडियो आया सामने

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को टीम इंडिया ने अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है. भारत की कोशिश बचे हुए दोनों मुकाबलों में भी जीत दर्ज करने की होगी.

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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में बल्ले के साथ फ्लॉप रहे. लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. भारतीय गेंदबाजों ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और निरंतर अंतराल पर विकेट चटकाने में सफलता हासिल की.

मैच के दौरान मैदान के अंदर जहां चौके-छक्कों की बरसात हो रही थी, वहीं स्टेडियम की गैलरी यानी स्टैंड्स से एक बेहद शर्मनाक करने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहना हुआ एक शख्स अपने हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा थामे हुए है. अचानक वह शख्स अपनी जगह से उठता है और पीछे खड़े दूसरे दर्शक पर अचानक हमला बोल देता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

आसपास मौजूद लोग दोनों के बीच बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर शख्स का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता. स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों शख्स आपस में उलझते हुए कुर्सियों के ऊपर से नीचे जा गिरते हैं.

इस पूरी हाथापाई के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और वह झड़प के बीच मुड़ गया, उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बता दें कि देश के राष्ट्रीय ध्वज के अनादर और इस तरह के मामलों को लेकर बेहद कड़े कानूनी नियम हैं, जिसमें जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है.

इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज के सामने बड़ा लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में विंडीज टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके थे.



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