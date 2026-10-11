scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs WI: 'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल, अंपायर के पास जाकर शाई होप ने किया ड्रामा!

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने 10 ओवर के बाद कमाल का प्रदर्शन करते हुए मैच में वापसी की. लेकिन अंतिम ओवर के दौरान मैदान पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला. अंपायर के एक फैसले से वेस्टइंडीज के खिलाड़ी नाखुश नजर आए.

Advertisement
X
अंपायर के फैसले पर उठे सवाल. (PHOTO: AFP/PTI)
अंपायर के फैसले पर उठे सवाल. (PHOTO: AFP/PTI)

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान बड़ा विवाद देखने को मिला. मैच के दौरान कैरेबियाई कप्तान शाई होप और रोस्टन चेस अंपायर के एक फैसले पर बुरी तरह भड़क गए.

बाय रन को लेकर हुई इस तीखी बहस के चलते मैच में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था. यह घटना तब घटी जब गेंदबाज शमर जोसेफ ने प्रिंस यादव को ऑफ-स्टंप के बाहर एक धीमी गेंद फेंकी. भारतीय बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और सीधे विकेटकीपर शाई होप के पास चली गई.

इसके बाद शाई होप ने गेंद को वापस गेंदबाज जोसेफ की तरफ फेंका, लेकिन जोसेफ उसे पकड़ने में नाकाम रहे. जैसे ही गेंद दूर गई, भारतीय बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया और मैदानी अंपायर ने इसे बाय रन के तौर पर जोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs WI Abhishek Sharma
अभिषेक ने सबसे तेज 2000 रन जड़ रचा इतिहास, तोड़ा धांसू रिकॉर्ड
India vs West Indies
Live: वेस्टइंडीज को लगा तगड़ा झटका, शाई होप लौटे पवेलियन
gautam gambhir visits mahakaleshwar temple
टीम इंडिया की जीत के लिए महाकाल के दरबार पहुंचे गंभीर
IND vs WI 3rd T20
'हर हर महादेव!', मैच से पहले महाकाल की शरण में पहुंचे गंभीर
Nitish Kumar Reddy and Shivam Dubey in this frame. (Getty)
नीतीश IN, वैभव बेंच पर... इंदौर T20 में फेरबदल करेगी टीम इंडिया

विंडीज खिलाड़ियों का तर्क था कि जब गेंद विकेटकीपर से गेंदबाज के पास लौट रही थी और खेल आधिकारिक रूप से रुक चुका था, तब बल्लेबाज रन नहीं ले सकते थे. कप्तान शाई होप ने अंपायर वीरेंद्र शर्मा से और रोस्टन चेस ने अंपायर जयरामन मदनगोपाल से इस फैसले को लेकर तीखे सवाल किए. 

Advertisement

हालांकि, अंपायरों ने स्पष्ट किया कि गेंद तब तक डेड घोषित नहीं हुई थी, इसलिए रन पूरी तरह वैध है. अंपायरों के अपने फैसले पर अडिग रहने के बाद मामला शांत हुआ और खेल दोबारा शुरू हो सका.

भारत ने बनाए 223 रन

इस गरमागर्म माहौल के बीच भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 223 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 37 रन जोड़े. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी (21 रन) और अक्षर पटेल (20 रन) ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs WI: 'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल, अंपायर के पास जाकर शाई होप ने किया ड्रामा! |
    जमानत पर बाहर आए पोते ने दादी को मार डाला, पुलिस स्टेशन जाकर खुद कबूला जुर्म |
    'थप्पड़ मारा और फर्श पर पटका...', दिल्ली मेट्रो में सीट के झगड़े में जान गंवा बैठा शख्स, दो पर केस दर्ज |
    Sara Ali Khan Look: बांधनी लहंगे और बैकलेस ब्लाउस में सारा लगीं डीवा, अंबानी परिवार के फंक्शन में दिखाया गॉर्जियस अवतार |
    'द डर्टी पिक्चर 2' पर शुरू हुआ काम, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी पर भी दिया हिंट |
    'कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा...', राहुल गांधी बोले- संविधान बचाने को साथ आएं लोग |
    नेपाल में फिर आई आसमानी तबाही, मुश्किल में जिंदगानी, देखें विशेष |
    'तमिलनाडु का 5110 करोड़ का फंड बिना शर्त जारी करे केंद्र', PM मोदी के सामने बोले थलपति विजय |
    Virat Kohli के अचानक संन्यास पर वसीम जाफर ने तोड़ी चुप्पी! |
    चीतों के बाद अब MP में जंगली भैंसों की वापसी... असम से लाए गए, मुख्यमंत्री ने कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़े
    Advertisement