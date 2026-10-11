IND vs WI: 'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल, अंपायर के पास जाकर शाई होप ने किया ड्रामा!

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान बड़ा विवाद देखने को मिला. मैच के दौरान कैरेबियाई कप्तान शाई होप और रोस्टन चेस अंपायर के एक फैसले पर बुरी तरह भड़क गए.

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बाय रन को लेकर हुई इस तीखी बहस के चलते मैच में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था. यह घटना तब घटी जब गेंदबाज शमर जोसेफ ने प्रिंस यादव को ऑफ-स्टंप के बाहर एक धीमी गेंद फेंकी. भारतीय बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और सीधे विकेटकीपर शाई होप के पास चली गई.

इसके बाद शाई होप ने गेंद को वापस गेंदबाज जोसेफ की तरफ फेंका, लेकिन जोसेफ उसे पकड़ने में नाकाम रहे. जैसे ही गेंद दूर गई, भारतीय बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया और मैदानी अंपायर ने इसे बाय रन के तौर पर जोड़ दिया.

विंडीज खिलाड़ियों का तर्क था कि जब गेंद विकेटकीपर से गेंदबाज के पास लौट रही थी और खेल आधिकारिक रूप से रुक चुका था, तब बल्लेबाज रन नहीं ले सकते थे. कप्तान शाई होप ने अंपायर वीरेंद्र शर्मा से और रोस्टन चेस ने अंपायर जयरामन मदनगोपाल से इस फैसले को लेकर तीखे सवाल किए.

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हालांकि, अंपायरों ने स्पष्ट किया कि गेंद तब तक डेड घोषित नहीं हुई थी, इसलिए रन पूरी तरह वैध है. अंपायरों के अपने फैसले पर अडिग रहने के बाद मामला शांत हुआ और खेल दोबारा शुरू हो सका.

𝗦𝗠𝗔𝗦𝗛𝗜𝗡𝗚 into the stumps \|/ 🎥 Arshdeep Singh with the big wicket of Shai Hope 💪 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @arshdeepsinghh https://t.co/pVRyolu6d9 — BCCI (@BCCI) October 11, 2026

भारत ने बनाए 223 रन

इस गरमागर्म माहौल के बीच भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 223 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 37 रन जोड़े. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी (21 रन) और अक्षर पटेल (20 रन) ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया.



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