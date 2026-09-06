रात में शराब पी, सुबह तबीयत खराब... सागर में 9 मौतों से हड़कंप, आखिर उस शराब में क्या था?

सागर जिले के बंडा इलाके के गांवों में शनिवार की रात कुछ लोगों ने शराब पी. शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि रात को पी गई शराब, अगली सुबह कई घरों में मातम की वजह बन जाएगी. रविवार की सुबह आते-आते हालात बदल चुके थे. किसी की तबीयत बिगड़ रही थी. किसी को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई. किसी की हालत इतनी खराब हुई कि परिजन उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े.

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और फिर खबर आने लगी- एक मौत. फिर दूसरी. फिर तीसरी... कुछ ही देर में सागर के बंडा इलाके से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई. अब शुरुआती आशंका है कि इन मौतों का संबंध जहरीली या अवैध शराब से हो सकता है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि मौत की असली वजह जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी.

मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घूघर, नौराज, बराज समेत आसपास के कई गांवों के लोगों ने शनिवार रात शराब पी थी. इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. रविवार सुबह हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें लेकर बंडा सिविल अस्पताल पहुंचे.

अस्पताल पहुंचने के बाद कई परिवारों के सामने ऐसा सच आया, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद लोगों को मृत घोषित करना शुरू कर दिया. अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. एक साथ इतनी मौतों की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

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आखिर शराब में ऐसा क्या था?

अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है. आखिर जिस शराब को लोगों ने पिया, उसमें ऐसा क्या था? क्या वह जहरीली शराब थी? क्या वह अवैध तरीके से बनाई गई थी? या फिर मौतों के पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा. लेकिन शुरुआती जानकारी में प्रशासन ने भी माना है कि जहरीली या अवैध शराब के सेवन से कुछ लोगों की मौत हुई है. हालांकि अंतिम कारण की पुष्टि अभी बाकी है.

एक साथ कई लोगों की मौत की खबर जैसे ही प्रशासन तक पहुंची, अधिकारी एक्टिव हो गए. सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

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प्रभावित इलाकों में जांच शुरू कर दी गई. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शराब पीने के बाद कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी प्रभावित लोगों की जांच की जा रही है. लेकिन प्रशासन के सामने अब सिर्फ एक चुनौती नहीं है. सवाल यह भी है कि क्या इस शराब को और लोगों ने भी पिया था? अगर हां, तो वे लोग कौन हैं? और क्या उनमें भी तबीयत बिगड़ने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

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'जिसने पिछले 48 घंटे में शराब पी है, वह जांच कराए'

इस आशंका के बाद प्रशासन ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है. डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें इलाके में तैनात की गई हैं. लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों ने पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान शराब पी है, या जिन्हें किसी तरह की परेशानी और असामान्य लक्षण महसूस हो रहे हैं, वे तुरंत अपनी जांच करवाएं.

प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO डॉ. देवेश पटेरिया के मुताबिक, अब तक 9 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है. कुछ लोगों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया है.

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प्रभावित इलाके को हॉटस्पॉट की तरह देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. मेडिकल टीमें गांवों में जाकर लोगों से जानकारी जुटा रही हैं. किसने शराब पी? कब पी? कहां से खरीदी? और शराब पीने के बाद तबीयत में कोई बदलाव आया या नहीं? इन सवालों के जवाब जुटाए जा रहे हैं.

एक शराब की बोतल और कई सवाल

अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं. सबसे पहला सवाल कि शराब आई कहां से? दूसरा सवाल यह है कि क्या शराब अवैध थी? तीसरा सवाल यह कि क्या उसी शराब को इलाके के दूसरे लोगों ने भी पिया है? अगर शराब जहरीली थी, तो उसमें आखिर क्या मिलाया गया था? इन सवालों के जवाब जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे.

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9 लोगों की मौत के बाद प्रभावित गांवों में डर और दहशत का माहौल है. जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, उनके लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं है. वहीं, दूसरे लोग भी डरे हुए हैं. फिलहाल प्रशासन की नजर उन लोगों पर है, जिनकी तबीयत खराब है और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ लोगों को रेफर किया गया है. इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है. फिलहाल 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है.

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