Moong Dal Tadka Recipe: घर पर बनाएं ढाबे वाली मूंग दाल तड़का, रोटी-पराठे के साथ लगेगी बेहद टेस्टी!
Moong Dal Tadka Recipe: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है जो लगभग हर घर में बनाई जाती है. लेकिन आप एक ही तरह की दाल खाकर बोर हो गए हैं और इसमें ढाबे जैसा स्वाद लाना चाहते हैं तो मूंग दाल तड़का ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Moong Dal Tadka Recipe: ढाबे पर मिलने वाली मूंग दाल तड़का का स्वाद काफी लाजवाब होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बेहद आसानी से घर पर भी तैयार किया जा सकता है. घी, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और मसालों का तड़का साधारण मूंग दाल के स्वाद को और भी खास बना देता है. इसे बनाना भी काफी आसान है और आप इसे रोटी, पराठे, नान या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर पर ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप साबुत मूंग दाल
1 टमाटर (बारीक कटा)
1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी)
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
1/2 छोटा चम्मच चीनी (वैकल्पिक)
1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया
1 छोटा चम्मच जीरा
1 सूखी लाल मिर्च
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 चुटकी हींग
1 छोटा चम्मच नींबू का रस
1 बड़ा चम्मच घी
स्वादानुसार नमक
ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर लगभग 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल को प्रेशर कुकर में जरूरत के अनुसार पानी डालकर 3-4 सीटी आने तक उबाल लें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.
अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हल्दी डालकर कुछ सेकंड भूनें. फिर बारीक कटे टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं.
अब उबली हुई मूंग दाल को कड़ाही में डालें. स्वादानुसार नमक, चीनी (अगर डालना चाहें) और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर 7-8 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. बीच-बीच में दाल चलाते रहें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिल जाएं.
अब एक छोटे तड़का पैन में थोड़ा घी गर्म करें. इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग डालकर तड़का तैयार करें. तैयार तड़के को दाल के ऊपर डाल दें. आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
गरमा-गरम ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का को तंदूरी रोटी, पराठे, नान या सादे चावल के साथ परोसें और ढाबे जैसा स्वाद घर पर ही लें.