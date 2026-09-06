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मिस्र पहुंची वायुसेना की सारंग टीम, एल अलामीन इंटरनेशनल एयरशो में दिखाएगी करतब

भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम मिस्र पहुंच गई है. टीम 8 से 10 सितंबर तक एल अलामीन इंटरनेशनल एयरशो में ALH ध्रुव के साथ प्रदर्शन करेगी. टीम डॉल्फिन लीप के अलावा नए "स्पॉट स्टॉल टर्न" मैन्युवर का भी प्रदर्शन करेगी.

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मिस्र के एल अलामीन एयरशो में IAF की सारंग टीम दिखाएगी अपने हवाई करतब
मिस्र के एल अलामीन एयरशो में IAF की सारंग टीम दिखाएगी अपने हवाई करतब

भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम मिस्र पहुंच गई है. टीम 8 से 10 सितंबर 2026 तक एल अलामीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले दूसरे एल अलामीन इंटरनेशनल एयरशो में हिस्सा लेगी.

भारतीय वायुसेना की सारंग टीम दुनिया की एकमात्र पांच हेलीकॉप्टर वाली डिस्प्ले टीम है. टीम अपने प्रदर्शन के दौरान बेहद सटीक तालमेल, पेशेवर कौशल और उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगी. यह भारतीय वायुसेना के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते जुड़ाव में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत-मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है.

सारंग टीम स्वदेश में डिजाइन और निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव से उड़ान भरती है. यह टीम कठिन फॉर्मेशन मैन्युवर, कम दूरी पर उड़ान और एक साथ किए जाने वाले हवाई प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. इसके प्रदर्शन में पायलटों के असाधारण कौशल और अनुशासन के साथ भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमताएं भी दिखाई देती हैं.

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इनका दिखेगा नजारा

टीम अपने प्रसिद्ध 'डॉल्फिन लीप' मैन्युवर का प्रदर्शन करेगी. इसके अलावा टीम पहली बार एक नए मैन्युवर 'स्पॉट स्टॉल टर्न' को भी पेश करेगी. टीम की भागीदारी से दुनिया भर के दर्शकों और विमानन प्रेमियों को ALH ध्रुव की बहुमुखी प्रतिभा और फुर्ती देखने का मौका मिलेगा, साथ ही भारतीय वायुसेना की साहसिक भावना भी दिखाई देगी.

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एल अलामीन इंटरनेशनल एयरशो में दुनिया की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर हिस्सा लेते हैं. मिस्र के आसमान में सारंग टीम का प्रदर्शन इस आयोजन में एक अलग आयाम जोड़ेगा और दुनिया भर की अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा.

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