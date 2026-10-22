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IND vs NZ: सूर्या को पीछे छोड़ेंगे ईशान किशन, पाकिस्तानी बैटर भी प‍िछड़ेगा, न्यूजीलैंड में त‍ित‍र-ब‍ितर होंगे ये 3 रिकॉर्ड

ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. वह T20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे करने से सिर्फ 46 रन दूर हैं. वहीं, सात रन बनाते ही सूर्यकुमार यादव का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ देंगे. ईशान के पास पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है.

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ईशान किशन न्यूजीलैंड दौरे पर तोड़ेगे कई र‍िकॉर्ड (Photo: PTI)
ईशान किशन न्यूजीलैंड दौरे पर तोड़ेगे कई र‍िकॉर्ड (Photo: PTI)

ईशान किशन के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में बल्ले से धमाल मचाने के साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे करने से सिर्फ 46 रन दूर हैं. इसके अलावा वह सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज गुरुवार (22 अक्टूबर) से शुरू होगी. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. ईशान इस साल शानदार फॉर्म में हैं और नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है.

1-सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 7 रन दूर
ईशान किशन ने अब तक 66 T20 इंटरनेशनल मैचों की 66 पारियों में 31.51 के एवरेज और 148.81 के स्ट्राइक रेट से 1,954 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन है.

ईशान इस साल T20 इंटरनेशनल में 34 पारियों में 37.35 की औसत और 172.06 के स्ट्राइक रेट से 1,158 रन बना चुके हैं. उनके नाम एक शतक और सात अर्धशतक हैं. अब वह सिर्फ सात रन बनाते ही सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे. सूर्या ने 2022 में 1,164 रन बनाए थे, जो एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा T20I रन का रिकॉर्ड है.

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2-पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान भी निशाने पर
ईशान किशन के निशाने पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी है. रिजवान ने 2021 में 29 पारियों में 1,326 T20I रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे. ईशान को टेस्ट खेलने वाले देशों के बल्लेबाजों के बीच एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 139 रन और चाहिए.

3-एक साल में 2000 T20 रन बनाने का मौका
ईशान किशन इस साल सभी तरह के T20 मुकाबलों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने 49 मैचों की 49 पारियों में 38.26 की औसत और 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,760 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैचों के बाद दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज भी खेली जानी है. ईशान को इस कैलेंडर ईयर में 2,000 T20 रन पूरे करने के लिए 240 रन और बनाने हैं. अब तक यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन (2,331 रन) और मोहम्मद रिजवान (2024 में 2,036 रन) हासिल कर चुके हैं. ईशान ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की T20I टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.


 

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