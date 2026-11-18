तेलंगाना के निर्मल में एक महिला ने निर्माणाधीन बिल्डिंग से छलांग लगा दी. घटना शिवाजी चौक इलाके की है, जहां महिला को इमारत के ऊपर खड़ा देखकर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया. हालांकि, इसी दौरान महिला ने इमारत से छलांग लगा दी, जिससे उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

और पढ़ें

तेलंगाना के निर्मल जिले में पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला के निर्माणाधीन इमारत से कूदने का मामला सामने आया है. महिला की पहचान संगीता के रूप में हुई है. वह सारंगापुर मंडल के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली है. जानकारी के मुताबिक, संगीता अपने पति और ससुराल वालों के साथ चल रहे पारिवारिक विवादों को लेकर परेशान थी.

घटना निर्मल के शिवाजी चौक की है, जहां संगीता एक निर्माणाधीन इमारत के ऊपर चढ़ गई थी. महिला को इमारत पर खड़ा देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके चलते इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ.

यह भी पढ़िएः 'मेरी बात मान ली होती तो जिंदा होता...', दिल्ली मकान हादसे में भांजे की मौत से सदमे में मामा

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने की बचाने की कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने महिला से बातचीत कर उसे सुरक्षित नीचे आने के लिए समझाने की कोशिश की. पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार महिला को समझा रहे थे. इसी दौरान संगीता अचानक इमारत से कूद गई. इस घटना में उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं.

Advertisement

गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया

घटना के तुरंत बाद घायल संगीता को इलाज के लिए निर्मल जिला अस्पताल ले जाया गया. गंभीर चोटों को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद स्थानांतरित किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति और ससुराल वालों से जुड़े पारिवारिक विवादों के कारण परेशान थी. पुलिस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----