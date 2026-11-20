दिल्ली की जहरीली हवा का असर अब बच्चों के फेफड़ों पर भी दिखाई दे रहा है. खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रदूषण बड़ी परेशानी बन रहा है. 5 साल से छोटे बच्चों को प्रदूषण के कारण अस्थमा की बीमारी हो रही है. डॉक्टरों का कहना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई कोई परमानेंट या जड़ से खत्म करने वाला इलाज नहीं है. इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है.

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प्रदूषण से अस्मथा कैसे हो रहा है? इस बारे में दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के एचओडी और एम्स दिल्ली में पूर्व हेड डॉ. जीसी खिलनानी ने बताया है. डॉ खिलनानी बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र में बच्चे के फेफड़ेविकसित हो रहे होते हैं. लेकिन जब प्रदूषण में मौजूद PM2.5 और PM10 के कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो इससे लंग्स को काफी नुकसान होता है. अगर किसी बच्चे को पहले से अस्थमा या एलर्जी की समस्या है तो उसके लक्षण और गंभीर हो सकते हैं.

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हर तीसरे बच्चे को अस्थमा की बीमारी

डॉ. जीसी खिलनानी बताते हैं कि उनकी ओपीडी में आने वाले हर तीसरे बच्चे (5 साल से कम) को अस्थमा की बीमारी है. इसका प्रमुख कारण प्रदूषण है. Lung India जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में दिल्ली, कोट्टायम और मैसूर के बच्चों की सांस से जुड़ी सेहत की तुलना की गई थीय.स्टडी में दिल्ली के बच्चों में खांसी, सांस फूलने और सीने में जकड़न की शिकायतें भी ज्यादा मिली थीं.

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प्रदूषण से कैसे बढ़ती है सांस की परेशानी?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, वायु प्रदूषण बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ा देता है. प्रदूषण में मौजूद चीजें सांस की नलियों में जलन और सूजन पैदा कर देती हैं. इससे बच्चों में खांसी, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. अगर लक्षण समय पर काबू न हो तो ये अस्थमा की बीमारी कर देते हैं. चिंता की बात यह है कि इस बीमारी को केवल कंट्रोल किया जा सकता है.

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इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर बच्चे को बार-बार खांसी आती है

रात में खांसी बढ़ जाती है

सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है

खेलने के दौरान जल्दी सांस फूलने लगती है

बच्चों को प्रदूषण से कैसे बचाएं?

प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने पर बच्चों को बाहर खेलने न भेजें

घर में बीड़ी-सिगरेट का धुआं और अगरबत्ती का धुआं भी कम करें

घर में धूल जमा न होने दें और नियमित सफाई करें।

बच्चे को लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाएं

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