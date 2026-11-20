साउथ की खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस किस कदर बेताब रहते हैं, इसका नजारा चेन्नई में देखने को मिला.

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दरअसल, अपनी मच अवेटेड फिल्म 'ओम' (Om) का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचीं श्रीलीला को थिएटर के बाहर फैंस ने इस कदर घेर लिया कि वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. एक्ट्रेस की एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देखते ही देखते श्रीलीला के आसपास फैंस का हुजूम जमा हो गया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

श्रीलीला को देखते ही बेकाबू हुए फैंस

श्रीलीला चेन्नई के कमला सिनेमाज में फिल्म 'ओम' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंची थीं. खास बात ये रही कि थिएटर में एक्ट्रेस की मौजूदगी देखकर वहां मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान श्रीलीला ने फैंस का अभिवादन किया और उनके साथ कुछ यादगार पल भी बिताए.

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लेकिन असली नजारा तो फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिला. जैसे ही श्रीलीला थिएटर से बाहर निकलीं, उन्हें देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई. कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था तो कोई बस एक झलक पाने के लिए बेताब था. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस चारों तरफ से भीड़ से घिरी हुई हैं. हालात ऐसे हो गए कि सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे आकर रास्ता बनाना पड़ा और उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया.

'ओम' को लेकर श्रीलीला की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

श्रीलीला अपनी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आईं. थिएटर में दर्शकों के साथ फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने दिल की बात भी कही. एक्ट्रेस ने इस अनुभव को बेहद खूबसूरत बताया और कहा कि वह इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं.

श्रीलीला ने कहा- यह बहुत ही खूबसूरत अनुभव था. मैं इसके लिए बेहद आभारी हूं. लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए. मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है. फिल्म के सभी किरदारों ने इसमें जान डाल दी है, यह मेरी फिल्म है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए. मैं चाहती हूं कि लोग इसे देखें और अपना रिव्यू दें.

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धनुष से साई पल्लवी तक, सितारों से सजी है 'ओम'

बात करें फिल्म 'ओम' की तो इसे लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी चर्चा थी. इस मल्टीस्टारर फिल्म में धनुष, साई पल्लवी, ममूटी, नसीरुद्दीन शाह और श्रीलीला जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म आज दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

फिलहाल फिल्म की रिलीज के साथ ही श्रीलीला के थिएटर विजिट के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. फैंस का यह जबरदस्त क्रेज दिखाता है कि पर्दे पर अपनी अदाओं से दिल जीतने वाली श्रीलीला की दीवानगी सिनेमाघरों के बाहर भी खूब देखने को मिल रही है.

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