Aaj Tak Masterclass Day-1 LIVE: वृंदावन के पीठाधीश्वर और सोशल मीडिया पर ‘Gen Z बाबा’ के नाम से मशहूर श्री शाश्वत आचार्य जी महाराज आजतक मास्टरक्लास में पहुंचे. यहां उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रील्स, युवाओं के बीच धर्म के प्रति बढ़ती दिलचस्पी और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. उन्होंने अपनी पसंद की लड़की के बारे में भी खुलकर बात करते हुए बताया कि वो कब और कैसी लड़की से करना चाहेंगे शादी.

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बता दें कि शाश्वत आचार्य महाराज अध्यात्म के साथ-साथ कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका बचपन आम बच्चों की तरह बीता, लेकिन 14-15 साल की उम्र से उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था. उन्होंने अपने डेली रूटीन से लेकर खानपान और AI टूल्स के इस्तेमाल तक पर खुलकर बात की.

14-15 साल की उम्र से कर रहे हैं कथा वाचन

जब शाश्वत आचार्य महाराज से पूछा गया कि उन्होंने किस उम्र से कथा वाचन शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि करीब 14-15 साल की उम्र से वे ठाकुर जी के निमित्त कथा कर रहे हैं. शुरुआत में उन्होंने गुरुदेव के सामने मंदिर में तीन कथाएं सुनाई थीं. इसके बाद अलग-अलग जगहों पर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना शुरू किया. उन्होंने बताया कि बचपन में भी उन्हें कथा वाचन में दिलचस्पी थी.

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माता-पिता ने उन्हें चार साल की उम्र का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें वे एक छोटी-सी जगह पर बैठकर रामकथा सुना रहे थे. उस समय वे मंदिर में आने वाले विद्यार्थियों को कथा सुनाया करते थे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनका बचपन दूसरे बच्चों की तरह सामान्य था. वे लुका-छिपी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, लूडो और पिट्ठू जैसे खेल खेलते थे.

कथा वाचन मेरा प्रोफेशन नहीं, इंटरेस्ट है

शाश्वत आचार्य महाराज से पूछा गया कि अच्छी आवाज और व्यक्तित्व होने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग या सिंगिंग के बजाय कथा वाचन का रास्ता क्यों चुना. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें बचपन से ही कथा सुनना और सुनाना अच्छा लगता था. वे अपने गुरुदेव के अलावा पुराने कथावाचकों, जैसे अखंडानंद सरस्वती जी और डोंगरे जी महाराज का भी अध्ययन करते रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि वे आगे भी कथा वाचन जारी रखना चाहते हैं. उनके मुताबिक, यह उनके लिए कोई प्रोफेशन नहीं, बल्कि रुचि का विषय है. उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई की ओर भी उनका बचपन से आकर्षण रहा है. वे कानून को समझना चाहते थे, इसलिए LLB कर रहे हैं. हालांकि, उनका कहना है कि कथा वाचन से उनका जुड़ाव बना रहेगा.

शादी को लेकर क्या बोले जेन जी बाबा?

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जब उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया कि उन्हें किस तरह की लड़की चाहिए तो, उन्होंने इसका जवाब शर्माते हुआ जवाब दिया कि वह अपने माता-पिता के मर्जी से ही शादी करेंगे. फिर जब उनसे पूछा गया कि वह अभी केवल 19 साल के हैं लेकिन कब तक शादी करना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 25 से 26 साल के बाद ही वह शादी के बारे में सोचेंगे. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह केवल भगवान के प्रति ही प्रेम कर सकते हैं.

नए रामायण पर क्या बोले शाश्वत आचार्य महाराज?

बातचीत के दौरान उनसे हाल में चर्चा में आई रामायण पर भी सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नई रिलीज हुई रामायण देखी है. इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, हालांकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ क्लिप्स देखी हैं. उन्होंने कहा कि भगवान राम और सीता जी के प्रति इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सभ्य और सम्मानजनक होनी चाहिए. उनके मुताबिक, रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को पढ़ने के बाद किसी नई प्रस्तुति को देखने में रुचि कम हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें गलतियां नजर आने लगती हैं.

3-4 घंटे रहता है स्क्रीन टाइम, AI टूल्स भी करते हैं इस्तेमाल

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सोशल मीडिया और गैजेट्स को लेकर भी शाश्वत आचार्य महाराज ने अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि उनके पास स्मार्टवॉच और आईफोन है. वे फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रील्स को लगातार स्क्रॉल करने यानी डूमस्क्रॉलिंग से बचते हैं. उनके मुताबिक, उनका स्क्रीन टाइम करीब 3 से 4 घंटे रहता है. उन्होंने बताया कि फोन का इस्तेमाल पुराने ग्रंथों को पढ़ने और उनकी PDF देखने के लिए भी करते हैं. AI टूल्स के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि वे ChatGPT और Claude का उपयोग करते हैं. Claude की मदद से PDF और इमेज से जुड़े काम करना आसान हो जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि वे वही ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल उनकी पीढ़ी के दूसरे युवा इस्तेमाल कर रहे हैं.

जेन-जी बाबा नहीं चाहते उन पर फ‍िल्म बने

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्या किसी फिल्ममेकर ने उनसे संपर्क किया था? इस सवाल पर शाश्वत आचार्य महाराज ने बताया कि उस समय उन्हें इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज और DM आए थे. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग के ऑफर स्वीकार नहीं किए. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके जीवन पर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बने. बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे Netflix देखते हैं, तो उन्होंने हां में जवाब दिया. इस दौरान उनसे वेब सीरीज Stranger Things के एक किरदार से मिलती-जुलती शक्ल को लेकर भी मजाकिया अंदाज में सवाल किया गया. उन्होंने बताया कि दोस्तों ने भी उन्हें हैंडसम होने की बात कही है.

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हेल्थ-फ‍िटनेस का क्या है राज?

शाश्वत आचार्य महाराज ने अपने रोजमर्रा के रूटीन के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वे सुबह करीब 4 से 4:30 बजे उठ जाते हैं. इसके बाद स्नान और अपने नियमित धार्मिक कार्य पूरे करते हैं. फिर एक्सरसाइज करते हैं. उनके घर में ही जिम है, जहां वे वर्कआउट करते हैं. दोस्तों के साथ बातचीत और गॉसिप को लेकर उन्होंने हंसते हुए बताया कि दोस्तों की जिंदगी और उनकी गर्लफ्रेंड से जुड़ी बातें भी चर्चा का हिस्सा होती हैं. वहीं, फिटनेस को लेकर भी वे जागरूक हैं और नियमित रूप से कसरत करते हैं.

शाकाहारी डाइट से कैसे लेते हैं प्रोटीन?

फिटनेस और खानपान पर बात करते हुए शाश्वत आचार्य महाराज ने बताया कि वे शाकाहारी हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन का खास ध्यान रखते हैं. उन्होंने दावा किया कि वे शाकाहारी भोजन से रोजाना करीब 150 ग्राम प्रोटीन लेते हैं. उनके मुताबिक, उनकी डाइट में पनीर, दाल, छोले, रोटी और प्लांट प्रोटीन शामिल हैं. उन्होंने बताया कि वे दिन में करीब 1,700 से 2,000 कैलोरी तक लेते हैं. रात में वे अनाज नहीं खाते और उबले आलू खाते हैं. उनका कहना है कि शाकाहारी भोजन से भी प्रोटीन की जरूरत पूरी की जा सकती है.

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2.7 करोड़ व्यूज वाली रील में क्या था पतीले का उदाहरण?

बातचीत में शाश्वत आचार्य महाराज की उस वायरल रील का भी जिक्र हुआ, जिसे करीब 2.7 करोड़ व्यूज मिलने की बात कही गई. उनसे पूछा गया कि उस वीडियो में उन्होंने पतीले का उदाहरण देकर क्या समझाने की कोशिश की थी. इस पर उन्होंने बताया कि यह उदाहरण ब्रह्मसूत्र के एक विचार को आसान भाषा में समझाने के लिए दिया गया था.

उन्होंने कहा कि जैसे घर में एक बड़े पतीले के अंदर छोटे पतीले और कटोरियां रखी जा सकती हैं, वैसे ही संसार में भी एक तत्व के भीतर दूसरे तत्व और उनके भीतर अन्य तत्व समा सकते हैं. उनके मुताबिक, इस उदाहरण के जरिए वे समझाना चाहते थे कि संसार की रचना के पीछे ऐसी चेतना है, जिसे हर चीज के लिए जगह और उसके विस्तार का ज्ञान है. उन्होंने इस उदाहरण के जरिए दुनिया के अपने आप बन जाने के बजाय उसके पीछे किसी रचयिता के होने की बात समझाने की कोशिश की थी.

मेरी रील टॉपिक नहीं, चेहरे की वजह से वायरल हुई

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी रील का वायरल होना उसकी लोकप्रियता और अहमियत तय करता है, तो उन्होंने कहा कि वायरलिटी हमेशा उस टॉपिक की वजह से नहीं होती. अपनी रील के बारे में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह उनके चेहरे की वजह से वायरल हुई है. इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज और कमेंट मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि DM में भी कई तरह के मैसेज आते हैं.

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