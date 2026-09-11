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Budh Chandra Yuti 2026: उच्च के बुध और चंद्रमा की महायुति! आज से 4 राशियां पाएंगी जमकर पैसा

Budh Chandra Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और बुध को बुद्धि माना गया है. कन्या राशि में आज इन दोनों ग्रहों की युति से मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता अपने चरम पर होगी. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों पर इस युति का सकारात्मक असर पड़ता है.

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बुध चंद्रमा युति 2026 (Photo: ITG)
बुध चंद्रमा युति 2026 (Photo: ITG)

Budh Chandra Yuti 2026: आज आसमान में एक बेहद शुभ और फलदायी खगोलीय घटना घटित हो रही है. बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कन्या (Virgo) में विराजमान हैं. इसी बीच आज मन, भावना और शीतलता के स्वामी चंद्रमा भी कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं.

कन्या राशि में उच्च के बुध और चंद्रमा का यह मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ युति का निर्माण कर रहा है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और बुध को बुद्धि कहा गया है. जब उच्च के बुध के साथ चंद्रमा मिलते हैं, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता अपने चरम पर होती है. इस शानदार युति का सबसे ज्यादा और सकारात्मक असर 4 विशेष राशियों पर देखने को मिलेगा, जिनके लिए तरक्की और धन लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)
प्रभाव: चंद्रमा और बुध की यह शुभ युति आपकी राशि से पांचवें (ज्ञान, बुद्धि और धन) भाव में बन रही है.

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फायदा: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. आपकी बौद्धिक क्षमता में गजब का निखार आएगा. शेयर बाजार, लॉटरी या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग हैं. जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों (मीडिया, कला, लेखन) से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.

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मिथुन राशि (Mithun Rashi)
प्रभाव: आपके चतुर्थ (सुख, माता और संपत्ति) भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा का मिलन हो रहा है. बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं.

फायदा: पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा. यदि आप लंबे समय से कोई नई प्रॉपर्टी, घर या लग्जरी वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके सटीक फैसलों की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
प्रभाव: यह दुर्लभ और शुभ युति आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रही है, जिससे सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा.

फायदा: आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होगी. व्यापार में लिए गए आपके फैसले मील का पत्थर साबित होंगे. आपकी संवाद शैली (Communication Skills) इतनी प्रभावशाली होगी कि आप अपनी बातों से किसी को भी मना लेंगे. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में तरक्की का रास्ता खोलेगी.

मकर राशि (Makar Rashi)
प्रभाव: चंद्रमा और उच्च के बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम (भाग्य और धर्म) भाव में हो रहा है.

फायदा: इस युति से आपके भाग्य का सितारा पूरी तरह बुलंद हो जाएगा. लंबे समय से अटके हुए सरकारी या कानूनी काम अब आसानी से पूरे होने लगेंगे. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

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