गिरते बाजार में भी एक स्‍टॉक ने कमाल का प्रदर्शन किया है. 11 सितंबर को शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव से करीब 20 फसीदी तक उछल गया है. इसके साथ ही इस शेयर ने 52 वीक का नया हाई लेवल 1024 रुपये टच किया है. यह लगातार दूसरा दिन है, जब इस शेयर में तेजी आई है.

और पढ़ें

गुरुवार को यह शेयर 5.5 फीसदी चढ़ा था. अब इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 6500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. शेयर की फेस वैल्‍यू 10 रुपये है और यह BSE 1000 इंडेक्स का हिस्सा है. शेयर एक सप्ताह में 33 प्रतिशत, 2 सप्ताह में 57 प्रतिशत, 3 महीनों में 78 प्रतिशत और 6 महीनों में 161 प्रतिशत उछला है और 5 साल में शेयर की कीमत 537 प्रतिशत चढ़ी है.

215 करोड़ रुपये जुटाने का प्‍लान

हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वह स्‍टॉक रेमंड लिमिटेड है. 8 सितंबर को रेमंड के बोर्ड ने 214.71 करोड़ रुपये का फंड जुटाने की मंजूरी दी थी. यह फंड मिनरवा वेंचर्स फंड को 33,28,686 वॉरंट जारी करके जुटाया जाएगा. इसका इश्यू प्राइस 645 रुपये प्रति वॉरंट है. हर वॉरंट 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर में कनवर्ट किया जा सकेगा.

Advertisement

जब अलग हुई थी रियल्‍टी कंपनी

जुलाई के दौरान इस कंपनी से एक अन्‍य कंपनी को अलग किया गया था, जो अब Raymond Realty के नाम से जानी जाती है. यह अब एक लिस्‍टेड रियल्‍टी कारोबार है. कंपनी के शेयर 1 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे. इसे एक-एक के रेशियो में बांटा गया था यानी हर रेमंड के शेयर पर एक रियल्‍टी शेयर दिए गए थे.

इसके बाद रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड नामक एक अलग लिस्टेड एंटिटी सामने आई थी. इस डीमर्जर के हिस्से के तौर पर रेमंड लिमिटेड के शेयरधारकों को उनके पास मौजूद रेमंड के हर 5 शेयरों पर रेमंड लाइफस्टाइल के 4 शेयर मिले थे.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. Aajtak.in किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है.)

---- समाप्त ----