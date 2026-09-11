ससुर को मारने के 3 प्लान, पहले दो फेल... तीसरे में 26 बार चाकू मारा, बहू पर है हत्या की साजिश का आरोप

कानपुर में 60 साल के दवा कारोबारी विनीत मीनोचा की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान साजिश की परतें खुल रही हैं. पुलिस के मुताबिक, इस हत्या की कथित साजिश उनकी बहू शालू मीनोचा ने रची थी. जांच में सामने आया है कि ससुर को रास्ते से हटाने के लिए कथित तौर पर तीन अलग-अलग प्लान तैयार किए गए थे.

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पहला प्लान मौत को हार्ट अटैक जैसा दिखाने का था, जबकि दूसरे में एक्सीडेंट का ड्रामा करने की बात सामने आई है. दोनों तरीके काम नहीं आए तो तीसरे प्लान के तहत विनीत की उनके ही फ्लैट में बेरहमी से हत्या कर दी गई.

पुलिस के मुताबिक, शालू ने अपने ससुर की हत्या के लिए विनीत के पुराने घरेलू कर्मचारी विशाल गौतम से संपर्क किया था. आरोप है कि हत्या के बदले उसे 6 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. पुलिस का कहना है कि शालू अपने और पति के ऊपर लगाए गए कथित प्रतिबंधों से नाराज थी. इनमें पैसों और आने-जाने पर निगरानी के साथ फ्लैट के अंदर लगे CCTV कैमरे भी शामिल थे. इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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पुलिस के अनुसार, हत्या से करीब 20 दिन पहले शालू ने विनीत के दवा कारोबार में पहले काम कर चुके विशाल गौतम से संपर्क किया. उसने कथित तौर पर विशाल को 6 लाख रुपये का लालच देकर विनीत की हत्या करने के लिए कहा. विशाल ने जब हत्या करने से इनकार किया तो शालू ने कथित तौर पर दूसरा तरीका सुझाया. पुलिस के मुताबिक, उससे कहा गया कि अगर हत्या नहीं करनी है तो ऐसी घटना की जाए जिससे विनीत की मौत एक हादसा लगे.

इसके बाद कथित तौर पर तीसरा तरीका भी सामने आया. पुलिस के मुताबिक, शालू ने विशाल से कहा कि सोते समय तकिए से दम घोंटकर विनीत की जान ली जा सकती है और उनकी मौत को हार्ट अटैक जैसा दिखाया जा सकता है. आरोप है कि हत्या के बाद विशाल को नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिया गया था. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान हत्या की साजिश धीरे-धीरे एक प्लान से दूसरे प्लान तक पहुंचती गई.

पहली साजिश

पुलिस के मुताबिक, पहला प्लान विनीत की मौत को प्राकृतिक मौत यानी हार्ट अटैक जैसा दिखाने का था. इसके लिए कथित तौर पर सोते समय तकिए से उनका दम घोंटने की बात कही गई थी. मकसद यह था कि हत्या के बाद किसी को शक न हो और मौत सामान्य हार्ट अटैक जैसी लगे. हालांकि यह प्लान अमल में नहीं आ सका.

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जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि शालू ने कथित तौर पर विशाल को हत्या के बाद नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. जब यह तरीका आगे नहीं बढ़ा तो कथित साजिश का अगला चरण सामने आया. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद विनीत की मौत को एक्सीडेंट का रूप देने की योजना पर बात हुई.

दूसरी साजिश

दूसरे प्लान के तहत कथित तौर पर विनीत की मौत को एक दुर्घटना की तरह पेश करने की तैयारी थी. पुलिस ने इस कथित एक्सीडेंट प्लान की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, शालू ने विशाल के सामने विकल्प रखा था कि वह या तो विनीत को मार दे या फिर उनकी मौत को हादसा दिखा दे.

पुलिस के अनुसार, आखिरकार विशाल हत्या के लिए तैयार हो गया. इसके बाद साजिश को अंजाम देने की तैयारी परिवार के फ्लैट तक पहुंच गई. आरोप है कि शालू ने उसे फ्लैट में दाखिल होने और सही समय का इंतजार करने में मदद की. इसके लिए घर की चाबी तक उसके हाथ पहुंचाई गई.

तीसरी साजिश

पुलिस के मुताबिक, हत्या से कुछ दिन पहले शालू ने विशाल को फ्लैट की असली चाबी दी थी. आरोप है कि उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए उसे 1,200 रुपये भी दिए. बाद में कथित तौर पर डुप्लीकेट चाबी विशाल को दे दी गई और उसे बताया गया कि परिवार किस समय घर से बाहर रहेगा.

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जांच में यह भी सामने आया कि शालू ने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को कथित तौर पर बताया था कि 'शिवम' नाम का एक व्यक्ति गजरा लेकर आएगा और उसे अंदर जाने दिया जाए. पुलिस के अनुसार, 5 सितंबर की रात शालू अपने पति सुब्रत और बच्चे के साथ पार्टी में चली गई. इसी दौरान विशाल गौतम और उसका कथित साथी राज किशोर फ्लैट में दाखिल हुए और एक कमरे में छिपकर विनीत के लौटने का इंतजार करने लगे.

ऐसे हुआ हमला

पुलिस के मुताबिक, विनीत रात करीब 10:55 बजे अपने फ्लैट पर पहुंचे. घर में आने के बाद वह कमरों को चेक करते हुए उन्हें लॉक कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे के कमरे की लाइट जलाई तो वहां कथित तौर पर दो लोग छिपे मिले. विनीत ने जब उन्हें पहचान लिया और वहां मौजूद होने की वजह पूछी तो दोनों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया.

पुलिस का आरोप है कि विशाल गौतम ने विनीत पर बार-बार चाकू से वार किए और उनका गला भी काट दिया. इसके बाद दोनों आरोपी फ्लैट की पिछली दीवार फांदकर फरार हो गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनीत के शरीर पर चाकू के 26 घाव मिलने की बात पुलिस ने कही है. इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया और जांच में हत्या की साजिश का एंगल सामने आने लगा.

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इस केस का एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया है कि जिस समय कथित तौर पर विनीत की हत्या की जा रही थी, उसी दौरान शालू अपने पति सुब्रत के साथ एक लाउंज में पार्टी कर रही थी. दोनों कानपुर के तिलक नगर स्थित कॉस्मोज़िन लाउंज में मौजूद थे. वहां मौजूद स्टाफ ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिनमें शालू और सुब्रत दूसरे मेहमानों के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शालू को 'तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो' गाने पर डांस करते देखा गया. वह डार्क पर्पल रंग का गाउन पहने थी, जबकि सुब्रत ग्रे शर्ट में नजर आया. पुलिस के मुताबिक, लाउंज में दोनों का व्यवहार सामान्य दिखाई दे रहा था और वहां मौजूद दूसरे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या हो रहा है.

पुलिस के मुताबिक, लाउंज का CCTV DVR ऐसा था जिसमें पुरानी फुटेज स्टोर नहीं थी. हालांकि वहां के कर्मचारियों की ओर से बनाए गए वीडियो में करीब 20 से 25 लोग दिखाई दे रहे हैं. इनमें ज्यादातर कपल थे. जांच के दौरान पुलिस ने इन वीडियो को भी देखा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या के वक्त शालू और सुब्रत की मौजूदगी कहां थी.

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पुलिस का कहना है कि हत्या की जांच में लाउंज की मौजूदगी और वहां बनाए गए वीडियो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं. हालांकि पति सुब्रत की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसे कथित साजिश की जानकारी थी या वह इससे पूरी तरह अनजान था.

पुलिस के मुताबिक, विशाल गौतम और राज किशोर को 6 सितंबर को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में विशाल ने कथित तौर पर बताया कि शालू ने ही उसे विनीत की हत्या के लिए तैयार किया था. पुलिस का कहना है कि इसके बाद मामले में बहू की भूमिका की जांच तेज कर दी गई.

शालू को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस के अनुसार, महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विशाल के बयान और दूसरे सबूतों के बारे में पूछताछ किए जाने पर शालू ने कथित तौर पर अपनी संलिप्तता स्वीकार की. वहीं, इलाज के बाद विशाल ने भी कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने पैसे के बदले शालू के निर्देश पर विनीत की हत्या की.

इस हत्या के बाद पुलिस ने जब फ्लैट की जांच की तो वहां से किसी सामान के चोरी होने की बात सामने नहीं आई. यही वजह है कि जांचकर्ताओं को लूट की वारदात की बजाय निजी रंजिश या पारिवारिक विवाद का एंगल ज्यादा मजबूत नजर आया. पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह और साजिश से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 61(2) भी जोड़ी है, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है. जांच का फोकस अब इस बात पर है कि हत्या की पूरी योजना कैसे बनी, किस-किस व्यक्ति को इसकी जानकारी थी और वारदात से पहले तथा बाद में किसने क्या भूमिका निभाई.

विनीत मीनोचा बिरहाना रोड पर फार्मा ट्रेडर्स नाम की दवा कंपनी चलाते थे और उनके बेटे सुब्रत भी कारोबार में उनके साथ जुड़े थे. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि ससुर की हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इस मामले में किसी और व्यक्ति की भूमिका थी.

फिलहाल पुलिस ने सुब्रत की भूमिका को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. जांचकर्ता उससे जुड़े सबूत जुटा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसे कथित साजिश की जानकारी थी. इस केस में आगे की जांच और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही हत्या की पूरी कहानी और कथित साजिश की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

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