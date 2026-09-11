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'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 साल की उम्र में मां बनेंगी नीना गुप्ता? बोलीं- किसी के बाप का नहीं खाती

नीना गुप्ता ने निजी जिंदगी में दखल देने वाले सवालों और बॉडी-शेमिंग करने वालों को खुलकर जवाब दिया. उन्होंने शादी और वजन से जुड़े ट्रोलर्स को मजेदार और करारा जवाब देते हुए अपनी बात रखी.

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नीना गुप्ता ने ली चुटकी (Photo: Instagram/houseofmasaba)
नीना गुप्ता ने ली चुटकी (Photo: Instagram/houseofmasaba)

नीना गुप्ता शोबिज की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. वो कभी भी बेवजह पूछे जाने वाले निजी सवालों का जवाब देने से पीछे नहीं हटतीं. हाल ही में उन्होंने दखल देने वाले रिश्तेदारों और बॉडी-शेमिंग करने वाले लोगों को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि वो ऐसे लोगों को किस तरह करारा जवाब देती हैं.

शादी-बच्चे पर बोलीं नीना गुप्ता
CNN-News18 के साथ बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो “शादी कब कर रही हो?” जैसे सवालों का जवाब कैसे देती हैं, तो नीना गुप्ता ने अपना मजेदार जवाब बताया. उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप का नहीं खाती. तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने शादी की है या नहीं? उनके इस जवाब से साफ है कि उन्हें दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं.

ट्रोल करने वालों को जवाब
नीना गुप्ता ने अपने वजन को लेकर किए गए कमेंट्स का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार साड़ी पहनते समय उन्होंने उसे कमर के पास थोड़ा ठीक किया था, जिससे वहां कपड़ा थोड़ा ज्यादा नजर आने लगा, इसके बाद कुछ लोगों ने उनके वजन को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, मैंने पहले साड़ी पहनी हुई थी और उसे यहां इस तरह से ठीक किया, जिससे कमर के पास थोड़ा कपड़ा ज्यादा इकट्ठा हो गया. लोगों ने कहा, ‘क्या मेरी उम्र में, यानी 60 साल की उम्र में, मैं प्रेग्नेंट हूं?

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नीना ने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपनी टीम से कह दिया कि लोगों से कह दो कि वो सच में प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने कहा, इस तरह के बॉडी-शेमिंग कमेंट्स का सामना करने वाले लोगों को मैं यही सलाह देती हूं कि जब कोई उनके शरीर या वजन पर कमेंट करे, तो उसे कह दो कि हां, मैं प्रेग्नेंट हूं.

क्या है वेब सीरीज ‘चुंबक’ की कहानी?
नीना गुप्ता जल्द ही कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज ‘चुंबक’ में नजर आएंगी. ये सीरीज शहरी इलाके में रहने वाले पांच परिवारों की कहानी पर आधारित है. इसमें नीना गुप्ता के अलावा देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमीत व्यास, मानसी पारेख, सुमीत राघवन, संदीपा धर, डेलनाज ईरानी, अनंत वी. जोशी और अमायरा दस्तूर जैसे कलाकार नजर आएंगे.

‘चुंबक’ का निर्माण ‘हैट्स ऑफ प्रोडक्शन’ ने किया है. यही प्रोडक्शन हाउस ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ और ‘खिचड़ी’ जैसे लोकप्रिय कॉमेडी शोज बना चुका है. सीरीज को आतिश कपाड़िया ने लिखा और निर्देशित किया है. इसके निर्माता जमनादास (जेडी) मजेठिया और आतिश कपाड़िया हैं.

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