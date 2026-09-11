Lauki leaves Chutney recipe: बिहारी स्टाइल में घर पर बनाएं चटपटी लौकी के पत्तों की चटनी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार

Lauki leaves Chutney recipe: घरों में अक्सर दाल, चावल, रोटी और सब्जी बनाई जाती है, लेकिन रोज-रोज एक जैसा खाना बोरिंग लगने लगता है. इसलिए लोग साथ में कोई ना कोई साइड डिश बनाते हैं और साइड डिश ना भी हो तो चटनी बनाई जाती है. धनिया-पुदीना और लहसुन-हरी मिर्च और तिल-टमाटर की चटनी तो हर घर में बनती है, लेकिन क्या आपने बिहारी स्टाइल लौकी के पत्तों की चटनी टेस्ट की.

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लौकी जिसे घिया भी बोला जाता है, उसकी सब्जी तो आपने गर्मियों के दिनों में खूब खाई होगी. लौकी में 90 प्रतिशत पानी होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में यह सब्जी बाजार में खूब बिकती है और लोग इसे बड़े चाव से खाना भी पसंद करते हैं. लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लौकी के पत्तों का भी इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है.

लौकी के पत्तों की चटपटी चटनी बनती है, जिसे एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसे बनवाएंगे. आइए आपको बिहारी स्टाइल लौकी की चटनी बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है.

लौकी के पत्तों की चटनी के लिए सामग्री

10-12 ताजे लौकी के पत्ते (अच्छी तरह धुले हुए)

2-3 हरी मिर्च

4-5 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

स्वादानुसार नमक

लौकी के पत्तों की चटनी बनाने का तरीका

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लौकी के पत्तों की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें. उसके बाद पत्तों को 10 मिनट के लिए पानी में उबाल दीजिए. गैस बंद करके थोड़ी देर पानी को ठंडा होने दें और फिर पत्तों को पानी से निकाल लें. पत्तों को अच्छी तरह हाथ से प्रेस कर पानी निकाले. उसके बाद सिलबट्टे या मिक्सी में डालें और इसमें नामक हरी मिर्च लहसुन डालकर अच्छी तरह महीन पीस लें. आखिर में चटनी के ऊपर कच्चा सरसों तेल डालकर इसे गरमा गरम दाल चावल के साथ सर्व करें.

लौकी के पत्तों के फायदे

भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. पत्तों में मौजूद फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को सुधारने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. कम कैलोरी और फाइबर के कारण यह वजन घटाने में मददगार हैं और ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं.





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