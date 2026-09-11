scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP जहरीली शराब कांड: वांडेड रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस पर हुई 3 राउंड फायरिंग; CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

MP Sagar Spurious Liquor Main Accused Encounter: सागर जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी रवि लखेरा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. पैर में गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती. CM बोले- माफिया को बख्शा नहीं जाएगा.

Advertisement
X
जंगल में मुठभेड़, यूपी भागने की फिराक में था आरोपी.(Photo:ITG)
जंगल में मुठभेड़, यूपी भागने की फिराक में था आरोपी.(Photo:ITG)

MP News: सागर में जहरीली शराब मामले में मुख्य आरोपियों में से एक को शुक्रवार सुबह शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग करने वाले आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेकर इलाज के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कामयाबी का श्रेय पुलिस की कुशलता को दिया और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस जहरीली शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी रवि लखेरा (45) को जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर बरायथा जंगल में रोका, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई.

ASP जयवीर भदौरिया ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान रवि लखेरा के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसके दो साथी भागने में सफल रहे.

सम्बंधित ख़बरें

सागर जहरीली शराब कांड पर गरमाई राजनीति. (File Photo: PTI)
'20 साल से BJP राज, लेकिन जवाबदेही कहां?' MP शराब कांड पर भड़के राहुल
Liquor Death
15 मौतें, 40 अस्पताल में और 30 आरोपी... जहरीली शराब के नेटवर्क का खुलासा
Cong links Sagar hooch tragedy
गुजरात से लेकर यूपी तक फैला जहरीली शराब का नेटवर्क, कांग्रेस का आरोप
Live-in Partner Stabs Woman to Death, Attacker Inflicts Injuries on Himself
युवती थाने जा रही थी, रास्ते में लिव-इन पार्टनर ने रास्ते में रोककर रेता गला
khade hanuman mandir
खड़े हनुमान मंदिर के पास अचानक पहुंचे लंगूर, हजारों भक्त भी जमा, Video

भदौरिया ने फोन कॉल पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उसे इलाज के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में ले जाया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि लखेरा की हालत स्थिर है.

आरोप है कि लखेरा, लाइसेंस प्राप्त शराब ठेकेदार मनीष लोधी उर्फ यशवंत सिंह लोधी के साथ मिलकर जहरीली शराब बनाने में शामिल था, जिसे बाद में सागर जिले में शराब बेचने वालों के जरिए बांटा जाता था.

Advertisement

यूपी के ललितपुर का रहने वाला है लखेरा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लखेरा उत्तर प्रदेश के ललितपुर की गंगापुरम कॉलोनी का रहने वाला है. बता दें कि ललितपुर की सीमा सागर जिले से काफी हद तक जुड़ी हुई है. आरोपी के खिलाफ एमपी, यूपी और अन्य जगहों पर तकरीबन 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर आबकारी अधिनियम के तहत हैं. वह मूल रूप से यूपी के महोबा जिले का रहने वाला है, जहां उसके माता-पिता रहते हैं.

शराब बनाने वाली टीम का सरगना

सूत्रों ने बताया कि वह सागर के बहेरिया पुलिस स्टेशन में 2025 में अवैध शराब बनाने के सिलसिले में दर्ज एक मामले में भी वांटेड था. लखेरा शराब बनाने और उसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जुटाने में माहिर माना जाता है और वह जहरीली शराब बनाने वाली एक टीम का संचालन करता था.

मुख्यमंत्री यादव का बयान

सागर की घटना का जिक्र करते हुए सीएम यादव ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने और त्रासदी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को न बख्शने का निर्देश दिया था. पुलिस ने अपनी कुशलता का परिचय दिया, और इसीलिए मैंने वे निर्देश जारी किए थे. सरकार किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं बख्शेगी.

Advertisement

CM यादव ने आगे कहा, "हम राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे और ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. 

जहरीली शराब से 16 मौतें

बता दें कि सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं. आरोपी बनाए गए 30 लोगों में से 17 को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने मध्य प्रदेश सरकार पर शराब माफिया को बचाने का आरोप लगाया है. साथ ही, पार्टी ने सागर के एसपी के उस दावे पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया था कि जहरीली शराब ललितपुर से सप्लाई की गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Lauki leaves Chutney recipe: बिहारी स्टाइल में घर पर बनाएं चटपटी लौकी के पत्तों की चटनी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार |
    MP जहरीली शराब कांड: वांडेड रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस पर की थी 3 राउंड फायरिंग; CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा |
    ससुर को मारने के 3 प्लान, पहले दो फेल... तीसरे में 26 बार चाकू मारा, बहू पर है हत्या की साजिश का आरोप |
    किंग कोबरा के जहर पर वैज्ञानिकों का बड़ा एक्सपेरिमेंट, 5 नैनोबॉडी से बना एंटीवेनम |
    Budh Chandra Yuti 2026: उच्च के बुध और चंद्रमा की महायुति! आज से 4 राशियां पाएंगी जमकर पैसा |
    5-Day वर्किंग समेत कई मांगों को लेकर गाजियाबाद में प्रदर्शन, बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल |
    BRICS समिट: इस एक तस्वीर में छिपी है 9 देशों के कलाकारों की मेहनत, सबकी एक खास पहचान |
    गिरते बाजार में मचाया गदर... 20% उछला ये स्‍टॉक, 3 महीने में 78% भागा! |
    'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 साल की उम्र में मां बनेंगी नीना गुप्ता? बोलीं- किसी के बाप का नहीं खाती |
    क्रिकेट के बाद अब रियलिटी शो में नई पारी, वीरेंद्र सहवाग करेंगे 'Rise and Fall 2' शो होस्ट, होने वाला है अनोखा डेब्यू
    Advertisement