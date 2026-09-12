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AI से 80s के दौर में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, रेट्रो अंदाज देख खुद रह गए हैरान...वैभव-अभिषेक ने लूटी महफिल

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले बीसीसीआई ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भारतीय खिलाड़ी 80 के दशक वाले स्टाइल में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर फैन्स लगातार अपना रिएक्शन देने का काम कर रहे हैं.

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भारतीय खिलाड़ियों ने की जमकर मस्ती. (PHOTO: X@ BCCI)
भारतीय खिलाड़ियों ने की जमकर मस्ती. (PHOTO: X@ BCCI)

सोशल मीडिया पर आजकल 80 के दशक वाले विंटेज लुक का ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है. जिसे देखो वह एआई के जरिए अपनी तस्वीर बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहा है.

भारतीय टीम मौजूदा समय में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जमकर पसीना बहा रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला जाना है. 

इस सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी रेट्रो ट्रेंड में हिस्सा लिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों के 80 दशक वाली तस्वीरें शेयर की है. 

तस्वीर देख भारतीय खिलाड़ी रह गए हैरान

भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी अपना 80s का अवतार देखकर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए. ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को जब 80 के दशक के स्टाइल में बदला गया तो उनका पूरा लुक ही बदल गया. पुराने जमाने का हेयरस्टाइल और विंटेज फैशन देखकर ये खिलाड़ी पूरी तरह से शॉक्ड रह गए.

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आज की युवा पीढ़ी ने 80 का दशक सिर्फ पुरानी फिल्मों या तस्वीरों में ही देखा है, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के लिए खुद को उस जमाने के गेटअप में देखना काफी मजेदार अनुभव रहा. जब उन्हें उनकी विंटेज तस्वीर दिखाई गई तो उनका रिएक्शन देखने लायक था. सिर्फ वैभव ही नहीं, बल्कि ईशान और अभिषेक ने भी अपने इस नए लेकिन पुराने लुक को खूब एन्जॉय किया.

अक्षर पटेल की छूटी हंसी

भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने अपनी तस्वीरों को पकड़कर स्माइल देते हुए इस पल को एन्जॉय किया. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा ने भी इस मोमेंट को यादगार बनाने का काम किया. 

अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज के कड़े अभ्यास के बीच इस वायरल ट्रेंड ने खिलाड़ियों को थोड़ा रिलैक्स होने और मस्ती करने का मौका दिया. फैन्स भी अपने पसंदीदा स्टार की तस्वीरें खुद के अकाउंट के जरिए शेयर कर रहे हैं. रविवार यानी 13 सितंबर को होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम ने पूरी तरह कमर कस ली है. 


 

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