बेजुबान जानवर, धारदार हथियार और बिखरे पड़े शव... मुंबई में 6 बिल्लियों से बर्बरता की कहानी

मुंबई के चेंबूर से ऐसी घटना सामने आई, जिसने पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों को झकझोर दिया. पांजरापोल इलाके में 6 बिल्लियां और एक बिल्ली का बच्चा मृत पाए गए थे. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था. अब इस मामले में आरसीएफ पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

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मामला चेंबूर के पांजरापोल इलाके का है. यहां कई बिल्लियों के शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई थी. आरोप लगाया गया कि 6 बिल्लियों और एक मासूम बिल्ली के बच्चे की क्रूरता से हत्या की गई. इस मामले में 53 साल की रुबीना पठान ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने 7 सितंबर 2026 को केस दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सुराग जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. मामले से जुड़े तकनीकी और फोरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं. जोन 6 के डीसीपी समीर शेख के मुताबिक, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भूमिका तो नहीं थी.

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पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और मामले की आगे की जांच के लिए उसकी पुलिस हिरासत की मांग कर सकती है. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से जुड़े सबूत, पंचनामा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने की प्रक्रिया जारी है. इस घटना के सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में काफी नाराजगी है. लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह की कथित क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि 6 बिल्लियों और एक मासूम बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है.

दरअसल, कुछ दिनों के भीतर इलाके में कई लावारिस बिल्लियों के मृत मिलने से स्थानीय पशु प्रेमियों की चिंता बढ़ गई थी. शिकायतकर्ता रुबीना पठान को आशंका हुई कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिल्लियों को निशाना बना रहा है. इसके बाद उन्होंने PETA इंडिया और अन्य पशु प्रेमियों से संपर्क किया. उनकी सलाह पर मृत मिली बिल्ली और उसके बच्चे के शव को जांच और पोस्टमार्टम के लिए परेल स्थित पशु अस्पताल भेजा गया. पशु प्रेमी पूजा श्रीवास्तव की मदद से रुबीना ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और अब आरोपी को पकड़ लिया गया है.

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