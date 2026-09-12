30 हजार का लिया लोन, यूट्यूब से सीखी सैंडविच बनाने की रेसिपी, अब हर महीने कर रहे 25 लाख की कमाई

अक्सर लोगों का कहना होता है कि कोई भी सफल बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी राशि चाहिए होती है. लेकिन भोपाल के रहने वाले अभिषेक साहू की कहानी इसी सोच को बदल रही है. उन्होंने केवल 30,000 रुपये के लोन से सैंडविच का बिजनेस शुरू कर दिया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने बताया कि वह अब करीब 25 लाख रुपये की हर महीने कमाई कर रहे हैं.
कहां से शुरू हुआ उनका सफर?
बता दें कि अभिषेक मूल रूप से विदिशा जिले के रामपुर गांव के रहने वाले हैं. अपने परिवार के साथ वह भोपाल आ गए थे. उन्होंने शुरुआत में इंटरनेट कैफे चलाया, लेकिन मोबाइल और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण करीब एक साल बाद यह कारोबार बंद हो गया.
सपने को कारोबार में बदलने का फैसला
लेकिन एक बिजनेस बंद हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने की दौड़ शुरू कर दी. उन्हें खाना बनाने का शौक था जिसके बाद से उन्होंने यूट्यूब से अलग-अलग रेसिपी देखकर सैंडविच बनाना सीखा. इसके बाद अभिषेक ने अपना स्ट्रीट फूड कारोबार शुरू करने का फैसला किया और हरि सैंडविच नाम से फूड कार्ट शुरू किया.
वायरल रील से बढ़ी भीड़
हालांकि, शुरुआत में कारोबार छोटा था. इसे और बड़ा बनाने के लिए अभिषेक ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने सैंडविच का सिंपल सी रील पोस्ट किया और कुछ ही समय में यह रील वायरल हो गई. रील वायरल होते ही भोपाल के अलग-अलग हिस्सों से लोग उनके सैंडविच का स्वाद लेने उनकी दुकान पर पहुंचने लगे. आज उनकी कार्ट पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है और लोग वहां पर घंटों वहां पर इंतजार करते हैं.
25 लाख महीने की कमाई
लेकिन इस रील ने न केवल उन्हें फेमस बनाने में मदद की बल्कि उनकी कमाई भी तेजी से आगे बढ़ा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्ट ओपन करने के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये का लोन लिया था लेकिन अब उनकी कार्ट से हर रोज 600 सैंडविच बिकते हैं. इतना ही नहीं उनका मासिक टर्नओवर करीब 25 लाख रुपये हो गया है.
(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)