मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 13 लाख की MD ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में नशे के कारोबार के खिलाफ पायधुनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की Crime Disclosure Team ने MD यानी मेफेड्रोन ड्रग्स की बिक्री और निर्माण से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

इनके कब्जे से 435.90 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख 5 हजार 300 रुपये बताई गई है.पुलिस ने ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक,9 सितंबर 2026 को पायधुनी पुलिस की Crime Disclosure Team इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुंबई के जिंजर स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, होटल जोडिया, मेरीन बंदर पश्चिम क्षेत्र में कार्रवाई की गई.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर MD ड्रग्स बेच रहे तीन आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कपिल गुलशन अरोरा (39), मोहम्मद आसिफ इकबाल शेख (44) और सईद असलम शेख (33) के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं.

पूछताछ के बाद उल्हासनगर पहुंची जांच

मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस को ड्रग्स बनाने की सामग्री के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने उल्हासनगर, ठाणे जिला के एक घर में कार्रवाई की. यहां से मेफेड्रोन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल जहाज को US सेना ने क‍िया नष्ट, देखें US टॉप-10

पुलिस अब इस मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही थी और इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.

पायधुनी पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में की. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----