ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंचीं BRICS बाजार, सादगी भरे अंदाज ने खींचा ध्यान, भारतीय कला-संस्कृति से भी हुईं रूबरू

BRICS Bazaar: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में लगा ब्रिक्स बाजार भी लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां रंग-बिरंगे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी जहरा पेजेशकियान भी अपने पति हसन मजीदी के साथ नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में आयोजित ब्रिक्स बाजार पहुंचीं. जहां उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं.
सादगी भरे अंदाज में दिखीं जहरा
ब्रिक्स बाजार में जहरा पेजेशकियान का खास स्वागत किया गया. इस दौरान उनके लुक ने भी लोगों का ध्यान खींचा. उन्होंने ट्रेडिशनल ईरानी फुल-लेंथ का ईरानी बुर्का पहन रखा था, जो बेहद सिंपल, एलिगेंट और रॉयल वाइब दे रहा था. इसके साथ जहरा ने ब्लू और मल्टीकलर प्रिंटेड हिजाब भी पहना हुआ था.
भारतीय संस्कृति की दिखी खूबसूरत झलक
ज़हरा पेजेशकियान इस दौरान ब्रिक्स बाजार में लगे अलग-अलग पवेलियन का दौरा किया.यहां ब्रिक्स मेंबर्स और साझेदार देशों की कला, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल की झलक देखने को मिली. दोनों ने भारतीय पवेलियन का भी दौरा किया और देश की पारंपरिक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी रहीं साथ
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा है, 'नई दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन का स्वागत करना खुशी की बात थी. उन्हें बाजार घुमाने और ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के प्रदर्शित समृद्ध परंपराओं, कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताने का मौका मिला.'
15 सितंबर तक चलेगा ब्रिक्स बाजार
ब्रिक्स बाजार का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और विदेश मंत्रालय की ओर से नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकादमी में किया गया है. बाजार की शुरुआत 10 सितंबर को हुई है और यह 15 सितंबर तक चलेगा. यहां आने वाले लोगों को पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और कई अन्य क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को देखने का मौका मिल रहा है.