ICC T20 Rankings: पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद बने नंबर-1 गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह रह गए बहुत पीछे

ICC T20 Rankings: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने कमाल कर दिया है. अबरार ने शानदार प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान को पछाड़ते हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज का ताज अपने नाम कर लिया है.

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736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अबरार अहमद अब गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि राशिद खान दूसरे नंबर पर खिसक आए हैं. दूसरी तरफ भारत के लिए यह रैंकिंग थोड़ी निराशाजनक रही है.

एक समय गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अब फिसलकर सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जिनके खाते में 617 पॉइंट्स हैं. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह 10वें स्थान पर काबिज हैं.

इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा ने एक पायदान की छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. पाकिस्तानी टीम की बात करें तो अबरार के अलावा मोहम्मद नवाज 8वें, सलमान मिर्जा 18वें और शाहीन शाह अफरीदी 33वें स्थान पर हैं. उस्मान तारिक, सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ की रैंकिंग में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला है.

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भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बरकरार

गेंदबाजी के विपरीत बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बज रहा है. विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन 901 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके ठीक पीछे यानी दूसरे नंबर पर भारत के ही युवा ओपनर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से यह मुकाम हासिल किया है.

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पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान 848 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से टिके हुए हैं. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम दो पायदान ऊपर चढ़कर 41वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा 45वें स्थान पर बने हुए हैं.

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