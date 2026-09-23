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वैभव सूर्यवंशी को मिली NZ से खुली चुनौती, अब देना होगा करारा जवाब? हेड कोच के बयान से मची खलबली

जापान के खिलाफ साणो में वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला था. अब देखना होगा आने वाले एशियन गेम्स में वैभव का जलवा फैन्स को देखने को मिलता है या नहीं?

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वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल. (PHOTO: INDIA TODAY)
वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल. (PHOTO: INDIA TODAY)

भारतीय टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है. अफगानिस्तान और जापान के खिलाफ वैभव को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला था. लेकिन वैभव सूर्यवंशी का खौफ विरोधी टीमों में साफ देखने को मिल रहा है. 

जापान के साणो में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के खेलने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन टीम मैनजमेंट ने अनुभवी ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर ही भरोसा जताया. लिहाजा वैभव को अभी अपनी बारी के लिए और इंतजार करना होगा. 

अब न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने वैभव को लेकर बड़ा बयान दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले मीडिया से बात करते हुए कीवी हेड कोच रॉब वाल्टर ने वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत की खुलकर तारीफ की. वाल्टर ने कहा कि वह न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर वैभव को बल्लेबाजी करते देखने के लिए बेहद बेताब हैं.

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उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जब वह तेज गेंदबाजी और उछाल का सामना करेंगे तो उनका खेल कैसा दिखता है. उन्होंने आईपीएल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं. असली चुनौती यही देखना है कि वह अलग परिस्थितियों में कैसे खुद को ढालते हैं और दबाव में कैसे खेलते हैं. 

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कीवी कोच ने यह भी माना कि एक विरोधी कोच के तौर पर वे यह देखना चाहते हैं कि उनकी टीम इस युवा सनसनी के खिलाफ किस तरह रणनीति बनाती है. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 और 2026 के आईपीएल में अपनी तूफानी पारियों के साथ-साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी गदर मचाया था. 

इन धमाकेदार प्रदर्शनों के दम पर ही उन्हें जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला था. हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 की सीरीज और जापान के खिलाफ हालिया 5-ओवर के मैच में उन्हें भले ही बेंच पर बैठना पड़ा हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी है.

यह सीरीज न्यूजीलैंड के लिए भी बदला लेने और वापसी करने का बड़ा मौका है, क्योंकि अहमदाबाद में खेले गए पिछले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली थी. उस दर्दनाक हार के बाद कीवी टीम पहली बार टी20 फॉर्मेट में आमने-सामने होगी.

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