Asian Games Day 4: एशियन गेम्स में 28 साल बाद हुआ ये चमत्कार! जापान में गूंजा भारत का नाम, झोली में आए इतने मेडल

Asian Games Day 4 Highlights: एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा. वेटलिफ्टिंग से लेकर सॉफ्ट टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट तक भारत के जांबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ा दिया. 23 सितंबर यानी बुधवार को भारत की झोली में 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर सहित कुल 5 मेडल आए.

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भारत के लिए बुधवार को देश की दिग्गज वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने एशियन गेम्स के मेडल का खाता खोलते हुए इतिहास भी रचने में कामयाबी हासिल की.

इस मेडल के साथ ही एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भारत का 28 साल पुराना सूखा आखिरकार समाप्त हो गया. उत्तर कोरिया की री सॉन्ग गम ने इस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता. वहीं, ज्ञानश्वरी देवी ने भी 195 किग्रा कुल वजन उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया.

सॉफ्ट टेनिस का पहला मेडल

भारत के जय मीना ने सॉफ्ट टेनिस में इतिहास रचने का काम किया. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के शर्विन् नुगुइट को 4-3 से रोमांचक मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में चोट के कारण उन्हें हटना पड़ा, लेकिन इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ जय मीना ने सॉफ्ट टेनिस में भारत को एशियन गेम्स का पहला मेडल दिलाने का काम किया.

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वुशू में सिल्वर पक्का

महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में भारत की स्टार एथलीट रोशबीना देवी नौरेम ने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंगत्यास को 10-0 से करारी शिकस्त दी. इस शानदार जीत के साथ रोशबीना ने फाइनल में जगह बना ली और देश के लिए कम से कम एक सिल्वर मेडल पक्का कर दिया.

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Gyaneshwari Yadav looks back at the journey that took her from starting out in 2016 to representing India on the biggest stage. ✨



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शूटिंग में चमके भारतीय खिलाड़ी

शूटिंग में भारत का दबदबा जारी रहा. महिलाओं की स्कीट टीम इवेंट (राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल) तथा पुरुषों की स्कीट टीम इवेंट (अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल) दोनों ने शानदार निशाना साधते हुए दो ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाले. हालांकि व्यक्तिगत फाइनल में राइजा और अनंतजीत मामूली अंतर से पोडियम से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे.

बैडमिंटन में मिला ब्रॉन्ज

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल तक के सफर में जबरदस्त फाइट दिखाई. चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले के बाद टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर एशियाई स्तर पर अपनी मजबूत साख साबित कर दी.

HISTORIC FIRST ON THE SKEET RANGE! 🎯



Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaaz Dhaliwal script history at Aichi-Nagoya 2026, winning India’s maiden Asian Games medal in the Women’s Skeet Team event! 🥉



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हॉकी में गोल की आंधी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के मुकाबले में थाईलैंड को 20-1 के विशाल अंतर से रौंदकर मैदान पर तहलका मचा दिया. इन एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने अब तक महज 3 मैचों में कुल 56 गोल दाग दिए हैं.

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कबड्डी में भी दिखा दबदबा

पुरुष कबड्डी टीम ने बांग्लादेश को 48-25 से और महिला टीम ने ईरान को 37-23 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है, जिससे इन इवेंट्स में भी मेडल लगभग तय हो चुके हैं.

𝐎𝐍 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓. 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐎𝐃𝐈𝐔𝐌. 🥉



Anantjeet Singh Naruka, Mairaj Ahmad Khan and Bhavtegh Singh Gill come through the pressure to win bronze in Men’s Skeet Shooting.



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मनु भाकर के हाथ लगी निराश

मनु भकर और 10m एयर पिस्टल टीम भी मेडल के बेहद करीब आकर मामूली अंतर से चूक गईं. इसके अलावा तलवारबाजी में गिशो निधि और मीना देवी को शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर के बाद हार का सामना करना पड़ा. वहीं स्क्वैश में वीर छोट्रानी ने शानदार जीत दर्ज कर पुरुष सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस में भी भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया.

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