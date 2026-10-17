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भुवनेश्वर कुमार हुए भारतीय टीम से बाहर, क्रुणाल पंड्या बने कप्तान, अब इस टूर्नामेंट में ऐसी होगी टीम इंड‍िया

हॉन्ग कॉन्ग क्रिकेट स‍िक्सेस 2026 टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की कप्तानी में बदलाव हुआ है. क्रुणाल पंड्या को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि भुवनेश्वर कुमार की जगह कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो हो रही है.

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क्रुणाल पंड्या को मिली कप्तानी, भुवनेश्वर कुमार की जगह कुलवंत खेजरोलिया, Hong Kong Sixes के लिए ऐसी है टीम इंडिया (Photo: AP/Reuters)
क्रुणाल पंड्या को मिली कप्तानी, भुवनेश्वर कुमार की जगह कुलवंत खेजरोलिया, Hong Kong Sixes के लिए ऐसी है टीम इंडिया (Photo: AP/Reuters)

न्ग कॉन्ग क्रिकेट स‍िक्सेस 2026 टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. क्रुणाल पंड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह कुलवंत खेजरोलिया को भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

पहले भुवनेश्वर कुमार को इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी करनी थी, लेकिन अब क्रुणाल पंड्या को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. कुलवंत खेजरोलिया की एंट्री से टीम के गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव हुआ है.

दरअसल, भुवनेश्वर कुमार अब टीम इंड‍िया की नेशनल टी20 टीम का ह‍िस्सा हैं, ज‍िसे 22 अकटूबर से न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी हैं. वहीं भुवी शन‍िवार (17 अक्टूबर) को होने वाले वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ आख‍िरी टी20 के लिए भी टीम का हिस्सा हैं. 

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हॉन्ग कॉन्ग क्रिकेट स‍िक्सेस में टीम इंडिया का स्क्वॉड: क्रुणाल पंड्या (कप्तान), कुलवंत खेजरोलिया, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, टी नटराजन

IPL में खेलने वाले खिलाड़ियों से सजी टीम
भारतीय टीम में ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस साल IPL में खेले थे. कप्तान क्रुणाल पंड्या के अलावा शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी को भी टीम में जगह मिली है. तेज गेंदबाज टी. नटराजन और कुलवंत खेजरोलिया भी इस सात सदस्यीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

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कब से है हॉन्ग कॉन्ग स‍िक्सेस का आयोजन? 
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हॉन्ग कॉन्ग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में किया जाएगा.  कुल 12 टीमें खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी. भारत और पाकिस्तान को ग्रुप-सी में रखा गया है. इस ग्रुप की तीसरी टीम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) है. पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 8:05 बजे यूएई के खिलाफ करेगा. इसके बाद भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे उसका सामना भारत से होगा. भारतीय टीम 31 अक्टूबर को सुबह 8:05 बजे यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. ग्रुप चरण में हर टीम को अपने ग्रुप की बाकी दोनों टीमों से मुकाबला करना है. इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर टीमें कप, प्लेट और बाउल वर्गों में आगे बढ़ेंगी.

 

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