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47 साल की उम्र में इस 'बुजर्ग' गेंदबाज की आंधी, 'पंजा' जड़कर लेकर मचा दी CPL में सनसनी

47 साल की उम्र में एक गेंदबाज ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी फिरकी का ऐसा जादू दिखाया कि सेंट लूसिया किंग्स की पारी 119 रन पर सिमट गई. गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान ताहिर ने सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट झटके. उन्होंने कामिल पूरन, रोस्टन चेज, मैकेनी क्लार्क, मैथ्यू फोर्ड और जोशुआ बिशप को अपना शिकार बनाया.

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47 साल की उम्र में इमरान ताहिर का कहर, 5 विकेट लेकर मचा दी सनसनी (Photo: X/@CPL)
47 साल की उम्र में इमरान ताहिर का कहर, 5 विकेट लेकर मचा दी सनसनी (Photo: X/@CPL)

वो कहा जाता है ना उम्र तो एक नंबर है, असली बात तो जज्बा है और आपकी लगन, इस बात को एक बार फ‍िर 47 साल के एक क्रिकेटर ने सही साब‍ित कर दिया है.  कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में इस क्रिकेट ने बता द‍िया कि उम्र महज आंकड़ा है. 

हम बात कर रहे हैं, 47 साल के इमरान ताहिर की, ज‍िन्होंने 10 स‍ितंबर को प्रोविडेंस स्टेडियम में अपनी फ‍िरकी का जादू द‍िखाया.  गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान ताहिर ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ ऐसी गेंदबाजी की कि पूरी टीम 119 रन पर सिमट गई. ताहिर ने महज 17 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

4 ओवर, 17 रन और 5 विकेट
मैच में सेंट लूसिया किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. शुरुआत में टीम ने तेज रन बनाए, लेकिन गुयाना के स्पिनरों ने इसके बाद शिकंजा कस दिया.

इमरान ताहिर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 17 रन दिए और 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.25 रन प्रति ओवर रही. वहीं मेहदी हसन मिराज ने भी 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके.

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पूरन से लेकर बिशप तक, किसी को नहीं छोड़ा
ताहिर ने सेंट लूसिया के सबसे बड़े स्कोरर कामिल पूरन को 43 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू किया. इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया. ताहिर यहीं नहीं रुके. उन्होंने मैकेनी क्लार्क को बोल्ड किया, मैथ्यू फोर्ड को भी क्लीन बोल्ड किया और फिर जोशुआ बिशप को एलबीडब्ल्यू करके अपना पांचवां विकेट पूरा किया. बिशप के खिलाफ ताहिर की गुगली को बल्लेबाज पढ़ नहीं सका और रिव्यू के बाद फैसला गेंदबाज के पक्ष में गया.

73 रन पर 7 विकेट, फिर भी 119 तक पहुंची टीम
सेंट लूसिया किंग्स की हालत एक समय बेहद खराब थी. टीम 73 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी. ताहिर और मेहदी हसन मिराज की स्पिन ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

हालांकि ओबस पिएनार ने 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर कुछ राहत दी. उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया. उनके साथ महीश तीक्षणा ने 11 गेंदों पर नाबाद 6 रन बनाए, जिससे टीम 18.5 ओवर में 119 रन तक पहुंच सकी. इसके बाद इस मुकाबले को गुयाना की टीम ने बेहद आसानी से  18.3 ओवर्स में 6 व‍िकेट खोकर 122 रन बनाकर जीत लिया. 

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कप्तान ने खुद गेंद थामी और कर दिया कमाल
इस स प्रदर्शन की खास बात यह भी रही कि ताहिर सिर्फ टीम के कप्तान नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े हथियार बनकर सामने आए. 47 साल की उम्र में टी20 क्रिकेट में इस तरह का स्पेल दिखाना अपने आप में बड़ी बात है.

सेंट लूसिया किंग्स की पारी में ताहिर के 5 विकेट के अलावा मेहदी हसन मिराज ने 3 और ड्वेन प्रिटोरियस ने एक विकेट लिया. रोमार‍ियो शेफर्ड को भी एक सफलता मिली.

 

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